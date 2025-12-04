Murió Luis Alberto García, actor colombiano, a los 88 años; trabajó en ‘Hasta que la plata nos separe’

La industria de la televisión y el teatro están de luto tras confirmarse la triste noticia sobre la muerte de un reconocido dramaturgo colombiano. Se trata de Luis Alberto García, recordado director y actor, quien perdió la vida el pasado 3 de diciembre.

La Asociación Colombiana de Actores (ACA) fue la encargada de revelar este suceso, al compartir una fotografía y un texto enfocados en la pérdida que se daba en el escenario de actuación.

“Dramaturgo, actor y director. Su presencia fue importante en el teatro, el cine y la televisión. Dejó un gran legado en la dramaturgia colombiana con obras como ‘La Gaitana’ y ‘I Took Panamá’, una obra que es un referente fundamental en el teatro colombiano”, se leyó en el pie de foto, donde se recopilaron varios likes.

Aunque se desconoce el motivo del fallecimiento del artista, la revista Vea pudo esclarecer que se trató de una muerte por causa natural. No se han revelado detalles de cómo ocurrió todo, pero sí se le despidió por la huella que dejó en la industria.

Famosos e integrantes de la industria le dieron un último adiós, enmarcando su papel dentro del teatro. Algunos de ellos fueron Cristina Campuzano, Carmenza Gómez, Luis Fernando Bohórquez, Aida Bossa, Carolina Cuervo y Freddy Ordóñez.

¿Quién era Luis Alberto García?

Luis Alberto García nació en Tunja, estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Colombia y forjó un camino sólido en el teatro tras incorporarse al grupo El Búho. En dicho espacio estrechó cercanía con Fausto Cabrera y Santiago García, director del teatro La Candelaria.

Tras esto, se inclinó por las artes y estudió arte dramático en la Escuela Nacional de Teatro del Teatro Colón, donde contó con la dirección de Víctor Mallarino.