La industria de la televisión está de luto tras confirmarse la muerte de un rostro reconocido de los medios internacionales, el pasado 27 de noviembre. Se trató de un actor que marcó huella con algunos personajes, en producciones como Padres e hijos y La ley del corazón.

Se trató de Conrado Osorio, quien batalló contra un cáncer de colon agresivo que le fue diagnosticado tiempo atrás. El artista había mostrado parte de su proceso de recuperación, esperando salir bien de todo lo que atravesaba su cuerpo.

No obstante, su hermano, Jhon Jairo Osorio, fue el encargado de dar a conocer la noticia de su muerte, generando reacciones en miles de personas que habían estado pendientes de su progreso de salud.

Aunque los médicos lo acompañaron y trataron de ayudar, el desenlace no fue el esperado y partió del plano terrenal.

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente”, escribió el familiar.

De igual manera, muchos usuarios recurrieron a su perfil de Instagram, donde había realizado una publicación especial por su cumpleaños. El artista había celebrado un año más de vida el 26 de octubre, evidenciando que estuvo rodeado de seres amados que le cantaron y partieron una torta.

“En este día que está terminando solo quiero decir: ‘Dios, gracias por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos… por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación. Se siente bonito y llena el alma. Dios padre, que se haga tu voluntad’“, escribió en el pie de foto del video.

Las imágenes permitieron ver cómo se encontraba Conrado Osorio tras luchar contra la enfermedad, sonriendo y disfrutando este día. Su mensaje era evidente, ya que solo quería entregarse a Dios en medio del camino.