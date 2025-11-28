Esta es la enfermedad que le arrebató la vida a Conrado Osorio; le hizo someterse a agresivos tratamientos y varias cirugías

El actor colombiano Conrado Osorio, reconocido por su paso por producciones como La ley del corazón, La viuda negra, Los canarios y Tres Caínes, atravesaba un delicado estado de salud que mantenía con una gran preocupación a sus seguidores, pero también a sus familiares y colegas.

Su situación llegó a un desenlace fatal el jueves 27 de noviembre, cuando se confirmó su fallecimiento.

Esta es la enfermedad que tenía el actor Conrado Osorio

Meses antes, en 2024, Osorio relató al periodista Carlos Ochoa que una serie de molestias lo llevó a practicarse exámenes en su EPS, donde recibió un diagnóstico contundente: cáncer de colon.

De acuerdo con el portal médico Cleveland Clinic, el cáncer de colon “se refiere al cáncer que se desarrolla en pólipos del revestimiento interno del colon. Es posible que no presente síntomas inmediatos. Los síntomas comunes incluyen dolor abdominal persistente o sangre en las heces”.

El doloroso anuncio vino acompañado de un tratamiento complejo. El actor debió ser operado para extirpar un tumor y 55 ganglios comprometidos.

Aunque esta primera intervención fue exitosa, el proceso posterior se volvió cuesta arriba, pues tuvo que enfrentar demoras y obstáculos para obtener la aprobación de dos cirugías adicionales que resultaban fundamentales para avanzar en su recuperación.

Desde un inicio, Conrado Osorio compartió que fue diagnosticado con este agresivo cáncer, y lamentablemente, este avanzó tanto que hizo metástasis.

Lo anterior sucedió inicialmente en su cuello, y por esto, tuvo que ser sometido a uno de los tratamientos más comunes en personas con esta enfermedad: radioterapia.

Como el actor solía detallar todo lo relacionado con su enfermedad a través de sus redes sociales, les confesó a sus seguidores que no tenía un riñón y. por esto tuvo que someterse a un procedimiento llamado nefrostomía, luego de sufrir hipertermia e inflamación en los pies.

¿Cuál fue el último mensaje de Conrado Osorio en sus redes sociales?

El famoso actor realizó un post en su cuenta oficial de Instagram con motivo de su último cumpleaños, el cual fue el pasado 26 de octubre.

En dicho día, varios amigos y familiares llegaron hasta el Centro Oncológico Antioquia para celebrar su día especial y él registró el momento con fotografías en su red sociales, dejando el que se convertiría en su último mensaje.