Murió Conrado Osorio, famoso actor de ‘Padres e hijos’; dejó importante mensaje en redes sociales

La estrella de la televisión había sido diagnosticado con cáncer de colon.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

27 de noviembre de 2025, 10:51 p. m.
El reconocido actor luchó contra el cáncer de colon.
| Foto: Foto 1: 'Padres e Hijos' del Canal Caracol - Foto 2: Instagram @conradoosorio

Desde hace varios meses, los seguidores de Conrado Osorio habían manifestado su preocupación por su estado de salud, pues fue diagnosticado con un cáncer agresivo que lo debilitó notablemente y lo llevó a retirarse de la pantalla chica. Esto debido a que sus tratamientos médicos no le permitieron asumir las exigentes jornadas de grabación que implica participar en un proyecto de televisión.

A través de sus redes sociales, el actor compartió detalles sobre su proceso de quimioterapia y los procedimientos relacionados con el cáncer de colon, y les pidió a sus seguidores unirse en una cadena de oraciones por su pronta recuperación.

Sin embargo, en la tarde del jueves 27 de noviembre se confirmó su fallecimiento a sus 58 años de edad, hecho que generó una ola de reacciones entre sus seguidores en plataformas como Instagram y Facebook.

Esta fue la última publicación del actor en sus redes sociales

El pasado 26 de octubre, el artista hizo el que sería su último pronunciamiento en redes sociales, en el que celebró su cumpleaños y dejó un emotivo mensaje para las personas que estuvieron pendientes de su salud.

“En este día que está terminando solo quiero decir: Dios, gracias por tanto por estos años de vida, por mi familia y amigos; por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación ; se siente bonito y llena el alma. Dios Padre, que se haga tu voluntad”, escribió.

En su momento, una gran cantidad de admiradores se manifestó en redes sociales para enviarle mensajes de fortaleza, reconociendo la fuerza y la valentía que el actor demostró a lo largo de su proceso.

“Qué personaje tan bonito, guerrero, ejemplo de entereza, Dios permita su sanidad total. Ojalá y el sol brille para ti”; “Bello Conra hermano … qué increíble testimonio eres. Dios contigo"; “Qué Dios te bendiga y que permita que estés siempre rodeado de los que tanto te quieren y te dé muchos años de vida” y “Te queremos Conrado, el Padre Celestial te estará acompañando”, escribieron.

¿En qué producciones de televisión trabajó Conrado Osorio?

El actor brilló con su talento en numerosas novelas y producciones latinoamericanas, lo que le permitió ganarse el cariño de las casi 13.000 personas que conforman su comunidad.

Estas son algunas de las novelas en las que interpretó inolvidables personajes:

  • Padres e Hijos
  • Duelo de pasiones
  • La fea más bella
  • El cartel de los sapos
  • Correo de inocentes
  • La reina del sur
  • Mujeres al límite
  • Tres caínes
  • La ley del corazón
  • Operación pacífico

