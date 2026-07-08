¿Cómo avanza la construcción del puente de Chipichape? Secretario de Infraestructura, Daniel Montoya da detalles

Uno de los principales proyectos de infraestructura de Cali es el puente de Chipichape, una iniciativa que busca mejorar la movilidad en la ciudad y que hace parte de las obras planteadas para la recuperación de la malla vial de la capital del Valle del Cauca, junto con intervenciones como la avenida Roosevelt y la Vuelta a Occidente.

En Cali | Habrá cierre total en un tramo de la Avenida Cañasgordas; así funcionará la movilidad

El nuevo secretario de Infraestructura de Cali, Daniel Montoya Ossa, anunció que ya se encuentra trabajando en una hoja de ruta con la que se busca avanzar en estos proyectos durante el tiempo restante de la administración del alcalde Alejandro Eder.

Dentro de esta propuesta, se ratificó que una de las obras a las que se le dará prioridad es el puente de Chipichape, un proyecto que, según explicó el funcionario, se encuentra en la etapa final de estudios y diseños, por lo que la Administración Distrital podría avanzar hacia la fase de contratación.

De acuerdo con lo anunciado por la Secretaría de Infraestructura, la intención es que el proceso de licitación se adelante durante este año y que la construcción de la obra se desarrolle durante el 2027. La ejecución tendría lugar a lo largo de ese año, teniendo en cuenta los tiempos requeridos para una obra de esta magnitud.

El proyecto del puente de Chipichape hace parte de las obras estratégicas que buscan generar soluciones de movilidad en uno de los sectores con mayor flujo vehicular de Cali. La intervención contempla mejorar la conexión vial en el norte de la ciudad y responder a las necesidades de tránsito que se presentan en esta zona.

Pico y placa en Cali del 7 al 12 de julio: evite multas e inmovilizaciones

Además del avance de este proyecto, el secretario de Infraestructura señaló que otra de las prioridades de la dependencia será continuar con la recuperación de la malla vial de Cali, una de las apuestas de la actual administración para mejorar las condiciones de las vías en diferentes sectores de la ciudad.

Para la Administración Distrital, la fase actual del proyecto será determinante, debido a que la culminación de los estudios y diseños permitirá definir los aspectos técnicos y avanzar en la estructuración del proceso contractual.

El puente de Chipichape ha sido una de las obras esperadas durante varios años por los habitantes de Cali. Con el avance de los estudios y la posible apertura del proceso de contratación, el proyecto entra en una nueva etapa en la que la Alcaldía deberá definir los recursos, el contratista y el cronograma de ejecución.