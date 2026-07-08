José Gaviria habló sobre el nombramiento de Mauricio Gómez Amín como ministro del Gobierno De La Espriella: “Vendrán cosas”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció el pasado martes 7 de julio una nueva parte del equipo que lo acompañará desde el inicio de su mandato. A un mes de asumir la Presidencia, dio a conocer los nombres de otros seis integrantes de su futuro gabinete ministerial.

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Mediante un comunicado oficial, el mandatario presentó a los nuevos funcionarios que ocuparán distintas carteras, con el propósito de seguir conformando el grupo que ejecutará su plan de gobierno durante los próximos cuatro años.

Entre los nombramientos se encuentra el del exsenador liberal Mauricio Gómez Amín, quien asumirá el Ministerio de Comercio y Turismo. Aunque en un principio fue mencionado como posible jefe de la cartera del Interior, finalmente será el encargado de liderar las políticas relacionadas con el comercio, el turismo y la actividad empresarial del país.

Gómez Amín, abogado y dirigente político oriundo de Barranquilla, también tuvo un papel destacado durante la campaña presidencial de De La Espriella al desempeñarse como jefe de debate, consolidándose como uno de los hombres de confianza del presidente electo.

El futuro ministro aseguró en su cuenta de X que se sentía emocionado y agradecido por esta oportunidad, tomando la labor con mucha responsabilidad y compromiso para beneficiar al país.

“Agradezco profundamente al presidente electo, Abelardo De La Espriella, por la confianza depositada en mí al designarme como Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Asumo esta responsabilidad con honor, compromiso y la firme convicción de trabajar incansablemente por una Colombia más competitiva, productiva y abierta al mundo, contribuyendo a la construcción de la Patria Milagro que tanto anhelan los colombianos”, escribió en el perfil, donde sumó un video.

En este contexto, José Gaviria, quien ha respaldado a De La Espriella, reaccionó al nombramiento. El exjurado de Factor X publicó un mensaje, dirigiéndose al exsenador: “Felicitaciones, Mauricio! Vendrán cosas grandes para Colombia”, afirmó.