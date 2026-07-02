Buscando modernizar el sistema de salud de Cali, el año pasado el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, firmó una autorización con la que se permitió iniciar la construcción de tres nuevos hospitales públicos. Las obras en cuestión serán los próximos centros asistenciales de Terrón Colorado, Antonio Nariño y el Hospital de Cáncer de Mama.

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Sin embargo, el proyecto ha levantado algunas dudas en el Concejo de Cali debido al avance de las obras, que hasta el mes pasado llegaban apenas al 20 % de ejecución global entre las tres. Por otro lado, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, aseguró ante los cabildantes que los trabajos avanzan correctamente.

“Hemos avanzado desde el día uno. Son proyectos grandes en magnitud, que no inician de un día para otro. Es parte del ejercicio público y estamos dentro del cronograma de obra. Los tiempos estipulados indican que las obras tardarían entre trece y quince meses, si no ocurre nada extraordinario. Es decir, se entregarían el segundo semestre de 2027”, afirmó Escobar en declaraciones pasadas.

Según el Secretario de Salud de Cali, el cupo de endeudamiento de la ciudad destinado para estas obras es de 69.024 millones de pesos, de los cuales cerca de 65.000 millones ya están contratados para las diferentes tareas de infraestructura que se deben llevar a cabo.

Sin embargo, las autoridades ya han confirmado que los tres hospitales se entregarán completamente equipados con los dispositivos necesarios para atender a los ciudadanos. Por ejemplo, se mencionó que en el caso de la Clínica de la Mama, los equipos especializados como mamógrafos ya existen, por lo que serían trasladados a la nueva institución cuando concluyan las obras.

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La información oficial ha dejado registro de la inversión aproximada que se hará para la infraestructura de cada una de las obras, la cual sería de 20.000 millones de pesos para el Hospital Antonio Nariño, de 29.000 millones para Terrón Colorado y de 13.000 millones para la Clínica de la Mama.

Todavía no se tiene total certeza de si los proyectos serán entregados a tiempo, pero las autoridades aclararon que se debe tener en cuenta que son construcciones planeadas a mediano y largo plazo, por lo que se recalcó que los cronogramas oficiales apuntan a fases definitivas de entrega durante el año 2027.

Estas estructuras hacen parte de la gran apuesta de Cali por mejorar su sistema de atención, con el que se tiene como meta modernizar al menos el 30 % de la red hospitalaria pública de la capital del Valle del Cauca.

“Ya vamos a ir viendo cómo empiezan todas las inversiones, cómo empezamos a sanar las heridas del abandono y, sobre todo, cómo le respondemos a esos anhelos que tanto hemos tenido como pueblo caleño. Así recuperamos Cali”, aseguró Alejandro Eder, al iniciar las obras.