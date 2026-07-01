¿Habrá desabastecimiento de agua en Cali y el Valle del Cauca? Este es el plan para enfrentar el fenómeno de El Niño

Cada vez que se anuncia la llegada del fenómeno de El Niño, una de las principales preocupaciones de las autoridades ambientales y de los operadores de acueducto es garantizar el abastecimiento para la población y prevenir afectaciones en las cuencas hidrográficas.

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En el Valle del Cauca, las entidades encargadas del monitoreo climático comenzaron a implementar medidas preventivas ante el fortalecimiento de este fenómeno. El objetivo es disminuir el impacto que podrían generar las altas temperaturas y la disminución de las precipitaciones durante los próximos meses.

Justamente, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y Emcali anunciaron un plan de medidas para proteger las fuentes hídricas y garantizar el abastecimiento de agua en Cali y el resto del departamento durante la temporada asociada al fenómeno de El Niño. Aunque las autoridades aseguraron que por ahora no existe un desabastecimiento de agua, sí advirtieron que reforzarán la vigilancia en las cuencas consideradas más vulnerables frente a la disminución de los caudales.

El río Cauca es uno de los más importantes del país. Foto: Colprensa

De acuerdo con la CVC, las acciones de conservación se implementarán en todo el Valle del Cauca, con especial atención sobre las cuencas de Arroyohondo, El Cerrito, Fraile, Las Cañas, Los Micos, Mulaló, Obando, Párraga, Pescador, RUT, Sabaletas, San Pedro, Sonso, Vijes, Yotoco y Yumbo, donde se concentrarán los principales esfuerzos para proteger el recurso hídrico.

En diálogo con el medio regional 90 Minutos, Juan Pablo Gutiérrez, jefe de la Unidad de Agua Potable de Emcali, explicó que “el sistema de abastecimiento de Cali, a través de Emcali, tiene cuatro fuentes de abastecimiento: río Cauca, río Cali, río Meléndez, río Pance. Cuando vamos a hacer un barrido, el río Cauca es la principal fuente de abastecimiento. Tenemos niveles adecuados y estamos regidos por la represa Salvajina; tiene buena capacidad de almacenamiento en este momento”.

Adicionalmente, destacó que “a partir de la red baja, es decir, las plantas de Puerto Mallarino y el Río Cauca, que se abastecen del río Cauca, estamos supliendo el déficit de agua a través de una cadena de bombeo. Sin embargo, ahora tenemos condiciones de normalidad”.

El abastecimiento de agua también depende del manejo que le den los usuarios en sus casas y lugares de oficio. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Si se llegara a dar una situación adversa en el abastecimiento, Gutiérrez explicó que “en caso de que se presente una eventualidad, a través de las plantas de Puerto Mallarino y el Río Cauca y la estación de bombeo de La Normal, supliremos a la planta Río Cali si se requiere”.

Finalmente, el jefe de la Unidad de Agua Potable de Emcali dio un contundente mensaje a la ciudadanía: “Toda agua que se desperdicie es agua que seguramente los demás, en condiciones críticas, van a dejar de recibir. Si consumimos más de lo que requerimos, vamos a dejar sin agua a los demás”.