Masacre en Cauca: tres hombres fueron torturados y asesinados

No paran los hechos de violencia que tienen atemorizada a la comunidad del departamento del Cauca, donde en las últimas horas se han registrado múltiples secuestros y homicidios en esta región.

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Por lo tanto, las autoridades investigan el hallazgo de tres cuerpos sin vida ocurrido el domingo 12 de julio en diferentes sectores del municipio de Almaguer del Cauca.

De acuerdo con información preliminar, dos de las víctimas fueron encontradas en inmediaciones de la cabecera municipal, mientras que el tercer cuerpo fue ubicado en el sector de La Parada, sobre la vía que comunica a Almaguer con el municipio de Bolívar.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido la identidad de las víctimas. De manera preliminar, se trataría de tres hombres que presentaban múltiples heridas de bala. Según los primeros reportes, algunos de los cuerpos también evidenciaban signos de tortura. Las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y los responsables son materia de investigación.

El caso se registró en este municipio que hace parte de las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo debido a las condiciones de riesgo relacionadas con la presencia de grupos armados ilegales que mantienen en zozobra a la ciudadanía.

La entidad incluyó a Almaguer en la Alerta Temprana 020 de 2022 y en el informe de seguimiento 013 de 2026, documentos en los que advierte que persisten los riesgos para la población por las disputas entre estructuras armadas por el control territorial y de las economías ilícitas en el Macizo Colombiano.

De acuerdo con la Defensoría, la situación de riesgo continúa vigente debido a la insuficiente respuesta institucional y al fortalecimiento del control ejercido por actores armados en diferentes zonas rurales del municipio.

En esos documentos también se señala la presencia en la zona del Frente Carlos Patiño y el Frente Andrés Patiño del Estado Mayor Central (EMC), además del ELN y bandas de carácter local, organizaciones que mantienen influencia en distintos sectores del territorio.

Por su parte, la jurisdicción militar en esa zona del departamento que corresponde a la Tercera División del Ejército Nacional adelanta, junto con las demás autoridades competentes, las verificaciones para establecer las circunstancias del triple homicidio.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este nuevo hecho de violencia sería la masacre número 71 que ocurre en el territorio nacional.