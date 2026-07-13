América de Cali oficializa una baja: jugador seguirá su carrera en Portugal

América de Cali ya comenzó a jugarse el segundo semestre del año. Haber decepcionado en el primero hizo que los directivos pensasen en una reestructuración fuerte de la nómina, aun con David González al mando. Es por eso que un canterano también dejará las filas escarlatas y seguirá su carrera en Portugal.

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En continuidad al proceso de David González en América de Cali, lo que está haciendo actualmente el elenco rojo es depurar su nómina y rearmar lo mejor posible para pelear por el título. Aquellos jugadores a los que se les acaba el contrato, que no desean que sigan o jóvenes con proyección, les buscan lugar para traer otros futbolistas durante el mercado de pases.

Ese es el caso de Joel Romero, un canterano de América de Cali que ya estuvo en los procesos juveniles de la Selección Colombia y ahora le llegó la hora de tener una experiencia internacional. El volante ofensivo continuará su carrera deportiva en la Primeira Liga de Portugal.

América de Cali confirmó que el club donde va Joel Romero es el Torreense de la primera división de Portugal, bajo un método de préstamo con opción de compra por un año. Será clave esta nueva temporada en Portugal para que pueda ganarse un lugar en la Selección Colombia.

Joel Romero y Alexis Sinisterra, jugadores canteranos de América de Cali. Foto: @AmericadeCali

Este es uno de los canteranos de lujo que tiene América de Cali en la actualidad. Tras Josen Escobar, quien seguirá en el club rojo, Joel Romero es el juvenil a mostrar y ahora se va al fútbol internacional. Los hinchas miran cuál será el futbolista que ocupará su lugar en el primer equipo.

Más salidas en América de Cali

En medio del Mundial 2026, América no ha parado de trabajar y en días pasados notificó otros primeros movimientos del plantel para el Torneo Finalización, en lo que tiene que ver con salidas.

“En el marco de esta planificación, el equipo realizará una gira internacional de pretemporada que incluirá compromisos amistosos en México y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la preparación competitiva del grupo y continuar avanzando en la consolidación del proyecto deportivo de la institución”, informó América. Uno de esos partidos fue contra Pumas UNAM, al que le ganaron 1-0.

“El Club informa que actualmente adelanta negociaciones con distintas instituciones en relación con el futuro deportivo de los futbolistas Andrés Mosquera, Luis Mina, Brayan Correa, Carlos Sierra, Dylan Borrero, Darwin Machís y Yojan Garcés. Por tal motivo, estos jugadores no harán parte de la delegación que participará en la gira internacional y los encuentros de pretemporada programados”, informó América, a los que le sigue Joel Romero.