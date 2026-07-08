Laura Sarabia y Henry Sanabria, exdirector de la Policía, concilian: “Nunca se ordenó suspender operaciones contra el Clan del Golfo”

La embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, y el exdirector nacional de la Policía, el general (r), Henry Sanabria, llegaron a un acuerdo judicial este miércoles, 8 de julio, luego de que el segundo denunciara en Caracol Radio que la diplomática, cuando ofició como directora del Dapre, lo llamaba para interferir en operaciones contra el Clan del Golfo.

“Renunciar cuando le toca irse no es virtud. Muchas explicaciones le debe a la justicia”, le dicen a Laura Sarabia

Sarabia acudió a los estrados judiciales, lo denunció por injuria y calumnia, y llevó a que el exoficial se retractara de los señalamientos en su contra.

Este 8 de julio, a través de sus redes sociales, divulgaron un comunicado corto en el cual se refirieron al tema.

“Hoy privilegiamos la verdad y el respeto mútuo. En audiencia de conciliación dejamos constancia de que las comunicaciones entre el general (r) Henry Sanabria y la doctora Laura Sarabia fueron exclusivamente institucionales y que nunca se ordenó ni se solicitó suspender operaciones contra el Clan del Golfo y ni contra ningún otro grupo armado”, se lee el mensaje que ambos divulgaron a través de sus redes sociales.

El novelón inició a finales de junio de 2026 cuando Noticias Caracol reveló un informe donde denunció, a través de unos audios, supuestos beneficios otorgados por el Gobierno de Gustavo Petro al Clan del Golfo en el marco de la política de Paz Total.

Y, posteriormente, el general (r ) Sanabria, tras ser consultado en Caracol Radio, afirmó que la diplomática lo llamó para pedirle que no adelantara operaciones contra ese grupo armado con el argumento de no afectar el proceso de paz.