El representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, presentó una proposición a la ley de presupuesto que discute el Congreso para que se cree un mecanismo temporal a través del cual se pueda acelerar la identificación, valoración y venta de los inmuebles que son administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas, que fueron los más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Más de 20.000 damnificados y 12.000 viviendas afectadas ha dejado el terremoto del 10 de agosto en las ciudades intermedias

“No puede haber activos improductivos del Estado, mientras hay familias campesinas sin techo”, reclamó el congresista.

Salcedo mencionó que actualmente un proceso de este tipo está tardando entre 14 y 18 meses, sin contar términos legales que puedan surgir, especialmente si el inmueble se encuentra en un proceso judicial.

La proposición de Salcedo plantea que la SAE tenga hasta 30 días, desde la entrada en vigencia de la ley, para priorizar el proceso administrativo que reduzca los tiempos de esos procesos, sin que se eliminen los controles legales.

Salcedo calculó que solo en el caso del Valle del Cauca la SAE tendría activos por 100.000 millones que podrían ser destinados para atender esta emergencia. Y agregó que existen 108 inmuebles que ya están en venta en cinco municipios del departamento que podrían servir para ese propósito.