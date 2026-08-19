El gobierno de Abelardo De La Espriella oficializó el nombramiento de la nueva directora de la SAE y el superintendente de Notariado

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella avanza en el nombramiento de su equipo de máximos colaboradores.

Este miércoles, 19 de agosto, el país conoció el Decreto 1255 del 19 de agosto de 2026, donde se le acepta, a partir de la fecha, la renuncia presentada por Amelia Pérez Parra como presidente de la Sociedad de Activos Especiales y se nombra a su reemplazo.

Se trata de Diana Patricia Bravo Vélez, una reconocida abogada que ha acompañado desde hace varios años a Abelardo De La Espriella como socia en De La Espriella Lawyers en Barranquilla. Fue investigadora, exfiscal y exdirectora de fiscalías.

Bravo se presenta como una “gerente y líder inspiradora, reconocida en el ámbito del derecho en Colombia por su ética y gallardía”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, nombró a Joaquín José Méndez Llach como superintendente de la Superintendencia de Notariado y Registro.

El nuevo superintendente tiene una amplia carrera jurídica en Santa Marta, donde ha ejercido en el sector jurídico en el sector privado y su nombre ha estado vinculado a la firma Méndez Llach & Caballero.