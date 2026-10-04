“No se tolerará un atisbo de corrupción”: Rodrigo Lara, tras mensaje de Abelardo De La Espriella

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, envió este domingo un contundente mensaje a los corruptos y aseguró que su Gobierno emprenderá una ofensiva por la defensa de los recursos públicos.

“No puedo ignorar sus antecedentes”: el fuerte mensaje de Abelardo De La Espriella a Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo

“Llegué a la Presidencia con una convicción que no negocio: la plata de los colombianos es sagrada. No vine a administrar las costumbres de siempre ni a mirar para otro lado mientras convierten el Estado en negocio”, dijo.

El jefe de Estado advirtió que alcaldes, gobernadores, funcionarios, contratistas y hasta personas de su círculo más cercano estarán sometidos a controles cuando se trate del manejo de dineros del Estado.

En respuesta al tema, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, fue enfático en respaldar las palabras del presidente de la República y envió un mensaje claro a los corruptos en Colombia.

“El mensaje es nítido: se gobernará desde las regiones y por y para los municipios y sus habitantes, pero no se tolerará un atisbo de corrupción”, escribió este domingo en su cuenta de X.