El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, celebró los frutos de su visita a Colombia. En un trino, se refirió especialmente a su reunión con el ministro de Defensa Nacional, Jorge Mora, y el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula.

“Ofensiva contra los cárteles de la droga”: secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, tras su visita a Colombia

Según Hegseth, el objetivo fue “avanzar en la seguridad fronteriza, defender la integridad territorial y ampliar las operaciones contra el narcoterrorismo”.

“Tuve el orgullo de presidir la entrega de una aeronave C-130, destinada a fortalecer la capacidad de transporte aéreo táctico de Colombia frente a las amenazas narcoterroristas. Juntos, en el marco de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, estamos promoviendo la paz a través de la fortaleza”, concluyó.