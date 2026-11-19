El Consejo de Estado avaló los reclamos del Partido Libres contra el Consejo Nacional Electoral y le asignó una segunda curul en la Cámara de Representantes.

“No estamos recibiendo un regalo ni una concesión política. Estamos recuperando una curul que le corresponde a Libres y a las comunidades que representamos”, dijo Óscar Benavides, congresista y presidente del partido.

El próximo martes, 24 de noviembre, se posesionará Ányela Viviana Guanga como nueva representante a la Cámara.

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Con este resultado, la colectividad competirá por las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla y otras capitales.

“También tendremos candidatos a las gobernaciones en todo el país. Somos la nueva fuerza progresista de Colombia y vamos a trabajar para convertirnos en la más grande”, agregó Benavides.