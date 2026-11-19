La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, volvió a cuestionar la contratación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En esta oportunidad, puso la lupa sobre un contrato de 213 millones de pesos para, supuestamente, alquilar un puesto en la Feria del Libro de 2025.

“La JEP gastó 213 millones de pesos para alquilar un stand en la Feria del Libro 2025. ¿En qué ayudó eso a la reparación a las víctimas a la justicia o a la verdad", planteó la congresista.

María Clara Posada sigue denunciando: mientras Farc incumplían reparación a víctimas, la JEP gastó $5.257 millones en publicidad

Además, ella formuló el siguiente interrogante: “¿Qué libros llevaron a promocionar? ¿Qué versión contaron? ¿Garantizaron la publicidad de los relatos de los militares que no aceptaron responsabilidad?“.

Su hipótesis es que los ciudadanos han “pagado demasiado dinero” para financiar las aparentes campañas de publicidad “con las cuales la JEP ha buscado limpiar su imagen”.

Ella concluyó: “Ojalá actuaran con la misma diligencia para exigirle a las Farc la entrega de los bienes y hacer públicos los videos de las audiencias reservadas del Secretariado que ahora bloquean incluso para las víctimas”.