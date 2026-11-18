En las últimas horas, el canciller Omar Bula corrigió a Luz Verónica Estrada, congresista del Pacto Histórico, en medio de un debate de control político, luego de que la representante a la Cámara lo criticara por “irresponsabilidad”.

En medio de su intervención en el debate, llevado a cabo el martes 17 de noviembre en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, Estrada también dijo que “el magnesio no es una tierra rara”.

Tensión en la Comisión Segunda de la Cámara durante un debate al canciller Ómar Bula: “Eres una saboteadora”; “Aquí mando yo”

Posteriormente, el canciller Bula entró a corregirla. “Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso. Y sí es una tierra química. Y no se dice ‘inrresponsabilidad’, se dice irresponsabilidad”, le dijo puntualmente Bula a la congresista.

Tras lo anterior, la exsenadora María Fernanda Cabal le lanzó un ‘dardo’ a la congresista del Pacto Histórico.

“¡Esto da pena ajena! Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, quiso darle cátedra al ministro Bula y se rajó en química y español. Hay que leer para que la arrogancia no termine en ridículo”, fue el mensaje de Cabal en X, esta mañana de miércoles 18 de noviembre.