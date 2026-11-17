Este 17 de noviembre, en el Congreso de la República, más exactamente en la plenaria del Senado en sesión ordinaria se llevó a cabo un debate de control político al que estaban citados distintos representantes del Gobierno Nacional para hablar sobre la actual situación carcelaria en el país, que es un problema que ha crecido con los años y que cada vez parece salirse más de las manos.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, anunció que el Gobierno De La Espriella no construirá cárceles dentro de las ciudades ni en centros urbanos. Según explicó, estos centros penitenciarios estarán ubicados en zonas alejadas de los cascos urbanos. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/rL2eigUsST — Revista Semana (@RevistaSemana) November 18, 2026

Allí estuvo presente el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien durante varios minutos reportó algunos de los hechos más importantes alrededor de la política carcelaria que se está adelantando en el Gobierno.

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Una de las medidas que anunció Cancino, frente a la construcción de varias cárceles en el país es que ahora estas se construirán por fuera de los perímetros urbanos, es decir, ya no estarán dentro de ciudades sino que estarán en las zonas periféricas, alejadas de la población.

“El problema colombiano y que se va a solucionar en el Gobierno De La Espriella en adelante, también radicaba en donde se construían los establecimientos penitenciarios y carcelarios, que estaban ubicados en el centro urbano y eso ya tiene un grave problema frente a muchas medidas. Lo que se va a hacer por orden del presidente es que toda cárcel tiene que estar por fuera del perímetro urbano”, dijo Cancino.