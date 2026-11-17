El activista de derecha Josías Fiesco radicó una queja disciplinaria en contra del juez que compulsó copias contra el presidente Abelardo De La Espriella ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por haberle reclamado en público a alias Primo Gay, uno de los mayores criminales del país que fue capturado en las últimas horas.

Esta es el acta del juez que compulsó copias para investigar al presidente Abelardo De La Espriella. Hay varias aclaraciones

“Y este juez defendiendo criminales. Radicamos la queja disciplinaria ante la Comisión de Disciplina Judicial contra el juez de control de garantías que pretendió declarar ilegal la captura de alias Primo Gay”, aseguró Fiesco.

Según el activista, las víctimas agradecen la acción del Estado y la policía en contra de los criminales que ha adelantado el presidente Abelardo De La Espriella y su Gobierno, mientras que para él la respuesta del juez sería “una vergüenza”.

La decisión del juez de compulsar copias en contra del mandatario por estos hechos generó un gran revuelo. Desde distintos sectores criticaron que se haya recriminado al presidente por reclamarle a alias Primo Gay, a pesar de que tiene un amplio prontuario criminal y que es responsable de distintos crímenes como el asesinato del periodista Mateo Pérez o la muerte de policías y militares en distintas partes del país, especialmente en Antioquia.