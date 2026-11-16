AtlasIntel confirma apertura de nuevas oficinas en Medellín y Washington D. C.: Andrei Roman hizo el anuncio

AtlasIntel anunció la apertura de dos nuevas oficinas internacionales, una en Medellín y otra en Washington D. C., como parte de la ampliación de sus operaciones en Colombia y Estados Unidos.

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El anuncio fue realizado por Andrei Roman, CEO de la firma, a través de su cuenta de X.

AtlasIntel amplía su presencia en Colombia y Estados Unidos

Roman compartió la noticia y expresó su entusiasmo por la apertura de las nuevas instalaciones. “Emocionados de anunciar la apertura de nuevas oficinas de AtlasIntel en Washington D. C. y Medellín, apoyando nuestras operaciones en EE. UU. y Colombia”, escribió el directivo.

El CEO de AtlasIntel, Andrei Roman, confirmó la apertura de dos nuevas oficinas y compartió los enlaces para encontrarlas en Google Maps. Foto: @andrei__roman

La publicación también incluyó una invitación a los usuarios para que dejaran reseñas de las dos sedes en Google Maps. Según explicó Roman, el objetivo es facilitar que las personas puedan encontrar las oficinas de la compañía en esa plataforma.

Por su parte, la cuenta oficial de AtlasIntel confirmó la noticia con un mensaje en el que señaló: “AtlasIntel amplía sus operaciones en Estados Unidos y Colombia con la apertura de nuevas oficinas en Washington D. C. y Medellín”.

Con este anuncio, la firma hizo pública la apertura de sus nuevas sedes en dos ciudades estratégicas para fortalecer sus operaciones y ampliar su presencia en ambos países.