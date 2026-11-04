Atlas Intel fue la encuestadora más precisa en las elecciones de medio término en Estados Unidos

Atlas Intel obtuvo el primer lugar entre 32 encuestadoras en precisión frente a los resultados en las elecciones de mitad del mandato en Estados Unidos.

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La empresa compartió esa información en un comunicado. “AtlasIntel obtuvo el primer lugar entre 32 encuestadoras en el ranking nacional de precisión de las estimaciones de intención de voto para la Cámara de Representantes (generic ballot). La última encuesta registró una ventaja demócrata de 14,1 puntos porcentuales, apenas 0,3 puntos por encima del resultado nacional proyectado de D+13,8″, señala el documento.

Desempeño y margen de error de AtlasIntel en las elecciones a gobernador para los midterms de 2026. Foto: Atlas Intel

La encuestadora logró anticipar el triunfo de las elecciones en 10 estados y sus mediciones lograron predecir de manera muy cercana las votaciones en estos lugares.

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La firma resaltó esos datos en su comunicado. Por ejemplo, en Michigan, los resultados fueron casi idénticos a lo que finalmente sucedió. Atlas Intel había establecido que la ventaja de los demócratas sería de un 7.1 % y fue del 7.0 %. En la encuesta para gobernador, los demócratas sacaban +8% y el resultado fue de un 10.8 %.

AtlasIntel logró un 100 % de acierto en la proyección de ganadores para las 10 contiendas al Senado de EE. UU. definidas en los midterms de 2026. Foto: Atlas Intel

En Iowa, sostiene el comunicado, los “resultados prácticamente exactos en ambas contiendas: AtlasIntel proyectó una victoria demócrata por 4,1 puntos en la elección al Senado, reproduciendo exactamente el margen observado en el escrutinio. En la contienda por la gobernación, la proyección de D+10,1 quedó a apenas 0,9 puntos del resultado de D+11,0″.

Datos similares se presentan en Ohio, en donde la firma encuestadora acertó en la elección a gobernador. Los demócratas sacaron ventaja de 7,9 puntos, exactamente lo mismo que había predicho la encuesta. En el Senado, el error fue de 2,6 puntos porcentuales.

En New Hampshire, Atlas Intel anticipó una victoria demócrata para el Senado y una victoria republicana para la gobernación. Y en Carolina del Norte, se proyectó la ventaja abrumadora de los demócratas que sacaron 14,9 puntos.

Comparativo de margen de error entre firmas encuestadoras en el voto genérico para la Cámara de Representantes de EE. UU. Foto: AtlasIntel

La empresa resalta como un caso especial el de Texas. Allí, fue uno de los epicentros más potentes de lo que se ha denominado como la ola azul. El triunfo de los demócratas es especialmente significativo si se tiene en cuenta que durante 30 años los republicanos habían dominado ese Estado. Ahora, este será dirigido por Gina Hinojosa, la primera democráta y latina en décadas.

“AtlasIntel fue una de las dos únicas encuestadoras que anticiparon una victoria demócrata al Senado, identificando un cambio político que no había sido captado por gran parte de las estimaciones convencionales”, señala la empresa.

“De manera igualmente relevante, AtlasIntel también anticipó una victoria demócrata en la contienda por la gobernación de Texas, proyectando una estrecha ventaja de 1,6 puntos para Gina Hinojosa. El resultado observado confirmó una victoria más amplia, por 7,1 puntos porcentuales”, agregó.

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La firma también anticipó el triunfo de James Talarico, quien es el primer democráta que llega al Senado por ese estado desde 1988. Le ganó al exfiscal Ken Paxton. Y quien ante la victoria resumió el triunfo de su partido así: “En esta carrera, nos enfrentamos a nuestros propios Goliat: el hombre más rico del mundo, el hombre más poderoso del mundo y todo el establishment de Washington”.

En medio de esta elección llena de sorpresas, el acierto de Atlas Intel ha sido registrado positivamente. No es la primera vez que la encuestadora termina teniendo la razón en los procesos electorales del mundo.