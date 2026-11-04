Iván Cepeda le envió un mensaje a Abelardo De La Espriella tras la derrota de Donald Trump y los republicanos en EE. UU.

El senador Iván Cepeda reaccionó a la derrota que los republicanos y Donald Trump sufrieron frente a los demócratas en las más recientes elecciones en Estados Unidos.

Petro reaccionó a la derrota de Trump y los republicanos en EE. UU. y advirtió lo que puede pasar

A través de su cuenta de X, el congresista aseguró que es una clara victoria ante el “fascismo transnacional”, que se suma a lo ocurrido en Brasil con la elección de Lula da Silva. “Se trata de la contención de la extrema derecha internacional”, dijo.

“Ha sido castigado en las urnas el autoritarismo, el racismo, el machismo, la aporofobia, la homofobia, que representa Donald Trump y su círculo de poder”, agregó.

Cepeda sostuvo que se trata de un voto por los valores democráticos y por la defensa de la vida en el planeta, y en contra del genocidio y la guerra que se promueven desde el territorio norteamericano.

Asimismo, apuntó a que esto es un llamado para que Estados Unidos vuelva a ser una gran nación donde estén presentes la democracia, la justicia y la libertad.

“El llamado voto hispano ha castigado severamente a quienes, especialmente desde el estado de Florida, han practicado una política de traición a los pueblos latinoamericanos, y han asumido la causa de la xenofobia, la discriminación racista, y la persecución fascista de los inmigrantes”, escribió.

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En el mensaje, el líder de la oposición afirmó que por primera vez se ha dado un ascenso del socialismo democrático en la nación norteamericana.

Además, destacó la forma en la que las fuerzas progresistas y de izquierda se organizaron en este país por medio de figuras jóvenes, pero también veteranas y que encarnan un sector decisivo del cambio social.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Abelardo De La Espriella. Foto: Foto: El País

Por último, en la publicación no olvidó al presidente Abelardo De La Espriella y apuntó que estos resultados también lo terminarán afectando a él.

“Además de Donald Trump, el otro gran derrotado de esta elección es Marco Rubio. Esta derrota implica que su aliado incondicional y abyecto, Abelardo De La Espriella sufrirá las consecuencias políticas y jurídicas de esta derrota”, concluyó.