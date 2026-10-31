Iván Cepeda le advierte a Abelardo De La Espriella lo que pasará si sigue adelante con la Ley de Rescate: “Va a despertar”

Iván Cepeda se pronunció sobre la Ley de Rescate Económico que presentó el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y que ha desatado muchas reacciones en diferentes sectores políticos y sociales.
El senador aseguró que esto en verdad es una reforma tributaria y sostuvo que la presentan para poder cumplir con las exigencias que hace el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El líder de la oposición cuestionó que esta iniciativa beneficie a las personas más ricas y castigue de manera “severa” a las clases medias y bajas. “Resulta que esta reforma tributaria vuelve a poner impuestos sobre alimentos básicos de la canasta familiar”, dijo en un video en su cuenta de X.
“Con esto se deteriorará gravemente la situación de los sectores populares en Colombia. Le pone un impuesto a las capas medias, un impuesto de renta a salarios un poco mayores de tres millones de pesos”, agregó.
IMPUESTOS PARA EL PUEBLO Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LOS MÁS RICOS— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 31, 2026
Para cumplir las exigencias del Fondo Monetario Internacional, FMI, el gobierno de Abelardo de la Espriella presenta una reforma tributaria que favorece a los más ricos mientras castiga a la clase media y a… pic.twitter.com/aZlotS4bf4
Cepeda apuntó que mientras que se perjudica a los que tienen menos, con el proyecto el Gobierno De La Espriella favorece a aquellos que poseen más.
De hecho, puso de ejemplo lo que ocurre en materia de renta corporativa con, según dijo, la eliminación del impuesto al patrimonio para los sectores más pudientes.
Por todo esto, el congresista aprovechó para hacerle una advertencia al Ejecutivo de lo que pasará si continúa con este tipo de políticas.
“El Gobierno debe entender que si sigue por ese camino va a despertar una formidable ola de movilización social, paro nacional y una respuesta contundente que evitará que ese tipo de arbitrariedades se cierna sobre el pueblo colombiano”, complementó.
Este es el primer pronunciamiento que hace Iván Cepeda sobre la Ley de Rescate Económico del Ejecutivo, que ha abierto todo un debate debido a las cuestiones que allí se proponen.
Por el momento y pese a algunas críticas, el Gobierno no se ha echado para atrás y sigue adelante con la iniciativa.