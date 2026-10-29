Hace algunos minutos, el ministro de Justicia, Ivan Cancino, se refirió a las denuncias que realizará el senador Iván Cepeda en contra del presidente Abelardo De La Espriella, tras asegurar que lo llevaría a la Comisión de Acusaciones en el Congreso.

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El ministro aseguró que es importante que se respete la presunción de inocencia y que se sustenten las acusaciones que se hicieron en contra del mandatario en el Senado.

Además se refirió a las denuncias hechas contra el Gobierno Petro, asegurando que estas si se encuentran debidamente sustentadas con pruebas que serán puestas en conocimiento de la justicia.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, se pronunció sobre las denuncias que anunció el senador Iván Cepeda contra el presidente Abelardo De La Espriella y pidió respetar la presunción de inocencia. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia

“El control político es una herramienta fundamental para nuestra democracia pero no puede convertirse en un escenario para lanzar acusaciones sin demostrar y fundamentarlas. Ayer se realizaron señalamientos contra el señor presidente que pueden parecer graves pero que no tienen prueba contundente ni sólida”, dijo el ministro.

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Aseguró que no se trata solamente de exhibir organigramas ni escrituras de hace una década, para construir una narrativa que no sustituye ni las decisiones de la justicia ni el respaldo testimonial, indiciario, que deben tener estas denuncias.

“Hay algo que llama profundamente la atención. Hay un sector de la política que guarda silencio frente a los graves escándalos que hay de corrupción, narcotráfico e incluso presuntos abusos sexuales también irresponsabilidad fiscal y posibles vínculos con organizaciones criminales que rodearon al anterior Gobierno”, dijo Cancino.

Iván Cancino cuestionó los señalamientos hechos contra el mandatario en el Senado y aseguró que las acusaciones deben estar respaldadas por pruebas sólidas. Foto: Juan Carlos Sierra-SEMANA

Finalmente aseguró que el Gobierno está dispuesto a presentar toda la recopilación de pruebas, videos, fotografías y documentos para respaldar las denuncias y se pondrán en conocimiento de las autoridades competentes para que se investigue y establezca las responsabilidades correspondientes para quienes hayan facilitado o encubierto alguna conducta ilegal

“Este Gobierno no le teme al control político ni la justicia. Lo que exigimos y demandamos es que las acusaciones estén sustentadas y que se respete la presunción de inocencia y que el rigor se aplique igual para todos sin importar la filiación política”, precisó.