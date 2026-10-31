La historia de la solicitud para que Salvación Nacional se fusione con Defensores de la Patria, el partido de De La Espriella

A un año de las elecciones regionales y a ocho meses del inicio de inscripción de candidatos a gobernaciones y alcaldías, la campaña arrancó en firme y con ella los movimientos en el interior de varios sectores políticos.

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En la derecha, el senador Enrique Gómez Martínez, director de Salvación Nacional, y Camilo Andrés Noguera Abello, director del Instituto de Antropología e Historia (Icanh) y representante legal de Defensores de la Patria, el partido de Abelardo De La Espriella, solicitaron esta semana ante el Consejo Nacional Electoral la “aprobación y registro de la fusión por absorción de Defensores de la Patria por Salvación Nacional”.

Lo hicieron mediante un documento de 12 páginas que tiene en su poder SEMANA y que está dirigido al presidente del CNE, Juan Felipe Lemus. “Solicitamos ante la sala plena aprobar y registrar la fusión por absorción del Partido Defensores de la Patria por el movimiento Salvación Nacional, actuando el último como organización absorbente y continuadora, así como las modificaciones estatutarias, orgánicas, directivas y registrales derivadas de la operación, incluida la adopción por parte de la organización absorbente de la denominación Partido Político Defensores de la Patria”, se lee en el encabezado del documento que tiene el logo de Firmes por la Patria, la frase que utilizó De La Espriella durante su campaña presidencial.

Abelardo De La Espriella, presidente de la República. Foto: Presidencia

Se recordó que el movimiento Salvación Nacional obtuvo su personería jurídica el primero de diciembre de 2021 por parte del Consejo Nacional Electoral, tras beneficiarse de un fallo de la Corte Constitucional en favor del Nuevo Liberalismo, donde le devolvió la personería tras la muerte de Luis Carlos Galán. El CNE consideró, en su momento, que debía devolver la personería jurídica a Salvación Nacional porque el movimiento desapareció tras el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

En el documento también se dejó claro que Defensores de la Patria obtuvo la personería jurídica el 3 de agosto de 2026, semanas después de que Abelardo De La Espriella fuera elegido presidente.

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El 18 de septiembre de 2026, la junta directiva de Salvación Nacional, reunida virtualmente, aprobó por unanimidad la fusión por absorción de Defensores de la Patria por Salvación Nacional. El encuentro concluyó que el último partido “actuará como organización absorbente y continuadora, conservando su personería jurídica reconocida y su número de identificación tributaria”. En el encuentro, además de Enrique Gómez Martínez, estuvieron Mauricio Ordóñez, Juan Pablo Riveros, Rafael Antonio Santamaría, Roberto Hoyos y Juan David Uribe Velásquez.

Por su parte, el 4 de agosto de 2026, un día después de que el Consejo Nacional Electoral le otorgó la personería jurídica a Defensores de la Patria, el director nacional provisional convocó a una convención nacional para sesionar virtualmente el 19 de agosto, a las 8:00 a. m., y se incluyó dentro del orden del día la consideración y decisión sobre la fusión por absorción del partido por el Movimiento de Salvación Nacional.

Carlos Suárez, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Foto: Juan Carlos Sierra/SEMANA.

Y ocurrió. La convención nacional del partido del Tigre se adelantó el 19 de agosto, “con la participación de los 20 afiliados habilitados para participar y votar, equivalente al ciento por ciento de los habilitados. Y se aprobó por unanimidad, con 20 votos a favor, la fusión por absorción”, se lee en el documento enviado al CNE.

De igual manera, “fueron adoptadas las modificaciones estatutarias necesarias para que, una vez produzca efectos la fusión por absorción, el movimiento de Salvación Nacional, bajo la denominación Partido Político Defensores de la Patria, se rija por los estatutos aportados con la presente solicitud, que regulan integralmente su organización, dirección, funcionamiento, régimen de afiliados, órganos de control, régimen de bancadas, selección de candidatos, financiación, programa político y demás elementos institucionales”.

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SEMANA conoció que, como consecuencia de la absorción, “Defensores de la Patria se disolverá sin liquidarse y sus derechos, obligaciones, patrimonio, archivos, afiliados y demás relaciones jurídicas que resulten transmisibles se incorporarán a Salvación Nacional como organización absorbente en los términos que determine el Consejo Nacional Electoral”.

El objetivo es que, apenas Salvación Nacional adopte el nombre de Defensores de la Patria, la junta directiva esté integrada “de manera permanente” por Enrique Gómez Martínez; Camilo Andrés Noguera, exviceministro de Educación y hoy director del Icanh; y Carlos Augusto Suárez Rojas, el estratega político detrás del éxito de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella y quien hoy preside la junta directiva de Ecopetrol.

Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional. Foto: BRIAN ROSADO

Ambos partidos políticos buscan que, pese a la fusión, se preserve y se integre la trayectoria política, histórica y doctrinaria de ambas organizaciones, incluyendo dentro del patrimonio político y doctrinario de Salvación Nacional, bajo la denominación Partido Político Defensores de la Patria, el legado del conservador Álvaro Gómez Hurtado y el “acuerdo sobre lo fundamental” como expresión de una concepción de la política orientada a la búsqueda de consensos sobre los asuntos esenciales de la nación, la eficacia del Estado, el respeto de la ley, la moralidad pública, la eficacia de la justicia, la calidad y los valores en la educación y el desarrollo económico y social, atendiendo los criterios de la ecología. Esto quedó consignado en los estatutos provisionales conocidos por SEMANA.

Allí también quedó expresado que el domicilio principal del partido será en Barranquilla y la colectividad contará con el Centro de Pensamiento Álvaro Gómez Hurtado como instancia de investigación, análisis, formación, elaboración programática y generación de propuestas de política pública.

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SEMANA conoció que el proceso de fusión cayó en manos del magistrado del CNE, José Antonio Parra Fandiño, quien fue postulado para el cargo por Salvación Nacional. Y el abogado presentará ponencia positiva en las próximas semanas porque, a juicio de expertos en derecho electoral, la fusión por absorción no tendría mayor lío jurídico.

No obstante, en el Consejo Nacional Electoral siempre se ha aplicado la Ley 1475 de 2011, que en su Artículo 14 dice: “La disolución, liquidación, fusión y escisión de los partidos y movimientos políticos se regirá por lo dispuesto en la ley y los estatutos. No podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento cuando se haya iniciado proceso sancionatorio (en su contra)”.

Es decir, para poder fusionar por absorción, Salvación Nacional no debería tener procesos administrativos en el CNE. Y mediante certificación expedida el 12 de agosto de 2026 por la Secretaría Jurídica de ese partido, “se hizo constar que, a dicha fecha, la organización política no registra sanción alguna en firme impuesta por el Consejo Nacional Electoral”.

Camilo Andrés Noguera, director del Instituto de Antropología e Historia. Foto: Guillermo Torres/SEMANA.

No obstante, la colectividad reconoció “que las actuaciones administrativas actualmente existentes tienen origen en presuntos incumplimientos individualmente atribuidos a candidatos y excandidatos de Salvación Nacional, relacionados con la presentación de informes de ingresos y gastos de las campañas electorales regionales de 2023”.

A juicio del partido de Enrique Gómez Martínez, “debe distinguirse, de una parte, la responsabilidad individual que eventualmente corresponda a los candidatos o excandidatos y, de otra, cualquier valoración autónoma que pudiera adelantarse respecto de Salvación Nacional. Las primeras, por recaer exclusivamente sobre personas naturales, no constituyen procedimientos sancionatorios iniciados contra la organización política”.

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¿La sala plena del CNE acogerá ese argumento o le exigirá a Salvación Nacional que se ponga al día en sus procesos administrativos para autorizar la fusión con Defensores de la Patria? En los próximos días se conocerá la respuesta.