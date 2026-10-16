Consejo de Estado negó la suspensión provisional de Defensores de la Patria, el partido de Abelardo De La Espriella

SEMANA conoció que el Consejo de Estado negó las pretensiones de un particular que demandó la personería jurídica que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le otorgó a Defensores de la Patria, el partido político del presidente Abelardo De La Espriella.

Entre tantas cosas, se le pidió al alto tribunal judicial que suspendiera provisionalmente la personería de la colectividad mientras avanza en la evaluación de la demanda. La solicitud no contó con el visto bueno de los magistrados.

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Uno de los argumentos del demandante es que, aparentemente, el CNE habría violado el artículo 108 de la Constitución, que exige superar el umbral del 3 % de los votos válidos en las elecciones del Senado y la Cámara para obtener la personería. El movimiento de De La Espriella no participó en la contienda por el Congreso.

Así lo explicó la representante del Pacto Histórico, Natalia Moreno: “Aquí hay una aplicación indebida de jurisprudencia, puesto que el fundamento del CNE no puede ser el mismo aplicado a Colombia Humana. Son casos absolutamente diferentes. Uno perdió la Presidencia y necesitaba garantías de oposición. El otro la ganó y hoy es Gobierno”.

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Mientras avanzó esta discusión en el Consejo de Estado, se dieron movimientos políticos de cara a las elecciones regionales de 2027. El senador Enrique Gómez confirmó que Salvación Nacional, su partido político, se fusionaría con Defensores de la Patria. La solicitud no ha llegado de manera formal al CNE.

“Viene el proceso de fusión entre los dos movimientos. Así le pediremos al Consejo Nacional Electoral que lo considere y lo apruebe. Es un proceso que está reglado en la legislación electoral. Nuestro afán es tenerlo listo para poder enfrentar el desafío de las elecciones territoriales”, comentó Gómez.

De izquierda a derecha: Enrique Gómez y Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA

En las ciudades también se empiezan a discutir los eventuales avales que daría la colectividad de De La Espriella. En el caso de Medellín, en la disputa por la Alcaldía, el certificado lo recibiría el candidato de Federico Gutiérrez, en una coalición con Creemos.