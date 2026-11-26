El Consejo de Estado anuló la elección del rector de la Universidad Popular del Cesar, Guillermo Echavarría. El expediente deja en evidencia la trastienda política que hubo con el voto de Juliana Guerrero, las cifras que le faltaron para certificar su experiencia y todas las tensiones de poder que existieron detrás de esa elección.

El documento de 32 páginas reveló que el Consejo Superior Universitario (CSU), intancia de la que hacia parte Guerrero como delegada del gobierno Petro, eligió a Echavarría como rector en una sesión calificada como “exprés”, que duró ocho minutos y en donde no se verificó ni los requisi

Consejo de Estado suspende al rector de la Universidad del Cesar, respaldado por Juliana Guerrero

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