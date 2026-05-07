Consejo de Estado suspende al rector de la Universidad del Cesar, respaldado por Juliana Guerrero

Con ponencia de la magistrada Gloria Gómez Montoya, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el nombramiento del rector de la Universidad Popular del Cesar, Guillermo Andrés Echavarría, quien fue elegido por el consejo superior universitario en el que el Gobierno Petro mantuvo a Juliana Guerrero como delegada de la Presidencia.

La Sección Quinta confirmó que la decisión ordenó una medida cautelar que deja sin efectos de manera temporal lo pactado en el Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026 del Consejo Superior del Cesar, por el que se designó a Echevarría como rector de dicho centro de educación superior.

Lo particular del fallo es que Guillermo Andrés Echavarría fue elegido como nuevo rector para el periodo 2026-2030 con el respaldo de la polémica Juliana Guerrero.

Pero lo escandaloso de ese episodio es que la joven participó en esa sesión del Consejo al mismo tiempo que la Fiscalía la imputaba por el diploma falso que habría presentado de la Universidad San José para convertirse en viceministra de la Igualdad. La representante Jennifer Pedraza ha pedido la exclusión de la mujer de ese tipo de roles.

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La decisión del alto tribunal

Los magistrados de la Sección Quinta explicaron en el fallo que dentro del proceso encontraron, de manera preliminar, que Echavarrí no pudo acreditar el cumplimiento de uno de los requisitos establecidos en las normas internas de la Universidad para ser nombrado rector.

La decisión explicó específicamente: “lo relacionado con la experiencia no inferior a cinco años en educación superior (Acuerdo 038 del 31 de julio del 2004, modificado por Acuerdo 016 del 21 de octubre del 2025), la cual debía demostrarse al momento de la inscripción en el proceso electoral, esto es, el 26 de noviembre del 2025”.

La certificación laboral que presentó el ahora suspendido rector y que fue suscrita por Universidad del Cesar, acreditó un total de 4 años y casi 11 meses de experiencia como docente de ese mismo centro educativo.

Los magistrados también indicaron que la experiencia que presentó del año 2020 en Uparsistem S.A.S no puede tenerse en cuenta como experiencia académica en educación superior, teniendo en cuenta que la naturaleza de esa institución es la de un centro de formación para el trabajo y el desarrollo humano.

Ese tipo de instituciones tendrían una prohibición expresa para ofertar programas de educación superior, pues la norma indica que hay una limitación de la oferta para centros de educación destinados para el trabajo y el desarrollo humano; ese tipo de figuras no pueden ofrecer convenios de educación superior, según el Consejo de Estado.

Así fue como finalmente se logró determinar que la experiencia acreditada no alcanzó los cinco años de experiencia exigidos en los estatutos universitarios para llegar a la rectoría. Así fue como Echevarría quedó por fuera de ese cargo de manera provisional y la justicia sigue procesando a Juliana Guerrero por su capítulo con el diploma falso.