Un extraño hallazgo se registró en el norte de Bogotá, donde una mujer de entre 50 y 55 años fue encontrada inconsciente, atrapada entre las ramas de un árbol y un alambre de púas. La escena llamó la atención de quienes transitaban por el sector, mientras las autoridades intentaban establecer qué había ocurrido.

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El caso tuvo lugar en inmediaciones de la carrera Séptima con calle 201, en la localidad de Usaquén, donde la mujer permanecía en medio de un matorral con uno de sus pies atrapado entre las ramas y un alambre de púas.

De acuerdo con varios reportes ciudadanos, un guardia de seguridad alertó sobre la presencia de la mujer en ese punto. Al llegar, encontraron a la víctima inconsciente y, en un primer momento, algunos pensaron que no tenía signos vitales.

Mujer fue encontrada colgada de un árbol en el norte de Bogotá Foto: Getty Images / Montaje SEMANA

Sin embargo, durante las verificaciones, los uniformados comprobaron que aún respiraba. La mujer estaba atrapada por su pie derecho, lo que dificultaba que pudiera ser retirada de la vegetación.

Mujer fue encontrada colgada en un árbol al norte de Bogotá en la carrera séptima con calle 201 Foto: Captura de pantalla Infobae Colombia / API

Las versiones sobre lo que habría ocurrido

Uno de los detalles que llamó la atención de quienes estaban en el lugar fue que la mujer no llevaba zapatos y tenía medias blancas. Además, algunos residentes del sector aseguraron que no la reconocían y desconocían cómo había terminado en ese punto del norte de la capital.

Entre las versiones que surgieron durante la atención del caso, algunos guardas de seguridad plantearon la posibilidad de que la mujer hubiera sido arrojada desde un vehículo. No obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada y la Policía adelanta las indagaciones para esclarecer las circunstancias del hallazgo.

Ambulancia y miembros del rescata ya se están haciendo presencia en la mina que explotó en Sutatausa, Cundinamarca. Fotos: Redes Gobernador de Cundinamarca. Foto: El País

Debido a que el pie de la mujer permanecía enredado entre las ramas y el alambre de púas, los uniformados solicitaron apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos y de una ambulancia para facilitar su rescate y atención médica.

Según la información conocida, la llegada de los organismos de emergencia tardó entre 30 y 40 minutos. Antes de que arribaran los bomberos, una ambulancia de la concesión vial llegó al punto, atendió a la mujer y la trasladó a un centro asistencial.

Hasta el momento, no se ha informado sobre su diagnóstico médico ni sobre su evolución después del traslado. La Policía continúa adelantando las verificaciones para determinar cómo terminó atrapada en el árbol y qué ocurrió antes de que fuera encontrada.