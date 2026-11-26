En altas horas de la noche del pasado 25 de noviembre, la Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció frente a una situación ocurrida en la localidad de Kennedy, luego de que una persona intentara escapar, chocara un automotor y se escondiera en una vivienda.

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El hecho se dio mientras los uniformados realizaban labores de patrullaje por el sector de las Américas. Estos fueron alertados por la central de radio sobre el hurto de una camioneta. Tras la alerta, de manera inmediata, iniciaron las labores de búsqueda, logrando ubicar el vehículo en el barrio Mandalay, tras un seguimiento con apoyo del helicóptero Halcón.

La persecución terminó en el barrio Mandalay, donde las cámaras del helicóptero Halcón permitieron localizar al sospechoso que intentaba ocultarse en una vivienda. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El delincuente que había robado el automotor se sintió acorralado y por ello decidió colisionar la camioneta e intentó ocultarse en el jardín de una vivienda cercana. Gracias a la pericia de los uniformados y a las cámaras del Halcón, fue ubicado y capturado; así mismo, el vehículo hurtado fue recuperado.

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Tras los hechos, el ciudadano fue dejado a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización. El capturado tiene 19 años.

Un seguimiento aéreo permitió recuperar una camioneta hurtada y capturar al presunto responsable, quien había intentado evadir a las autoridades tras sufrir un choque. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá / Video

En la noche del 25 de noviembre, también se dio otra persecución por el robo de un automotor en Ciudad Bolívar. Según las autoridades, varios delincuentes accedieron a un auto Swift luego de solicitar un falso servicio de transporte a través de una plataforma de movilidad. No bastándoles con el automotor, los capturados también le habrían arrebatado varias pertenencias personales como el teléfono al conductor.

Los policías relataron que atendieron la situación cuando uniformados adelantaban labores de patrullaje en el barrio San Isidro. “Allí observaron a un ciudadano de 49 años de edad con sus manos atadas, quien pedía auxilio manifestando que, tras solicitar un servicio de transporte por plataforma, le acababan de hurtar su automóvil”, detallaron, agregando que pudieron identificar el vehículo que permanecía visible en el barrio.

El presunto ladrón creyó que podría escapar escondiéndose en una vivienda, pero el apoyo del helicóptero Halcón permitió a la Policía ubicarlo y capturarlo en Kennedy. Foto: Policía de Bogotá