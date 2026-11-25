Las mujeres que enfrentan situaciones de violencia en Bogotá cuentan con diez espacios donde pueden buscar ayuda y recibir acompañamiento gratuito.

El más reciente comenzó a funcionar este 25 de noviembre en la Casa de Justicia de Los Mártires y ofrece orientación sociojurídica, atención psicosocial y apoyo para activar mecanismos de protección.

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¿Dónde funciona la nueva Ruta Mujer?

La nueva sede está ubicada en la Casa de Justicia de Los Mártires, en la carrera 21 n.º 14-75.

Allí, las mujeres podrán recibir orientación sociojurídica, atención psicosocial y acompañamiento para activar las rutas institucionales de protección.

La apertura se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Con esta incorporación, Bogotá completa diez Casas de Justicia con Ruta Integral para Mujeres.

La estrategia busca que quienes atraviesan situaciones de violencia reciban acompañamiento durante los trámites y tengan acceso a diferentes servicios institucionales en un mismo lugar.

No a la violencia de género. Foto: Getty Images

¿Cuáles son las otras Casas de Justicia que ofrecen atención?

Antes de la apertura en Los Mártires, nueve sedes ya contaban con esta ruta especializada. Estas son las Casas de Justicia a las que pueden acudir las mujeres:

Barrios Unidos.

Bosa Campo Verde.

Ciudad Bolívar.

Fontibón.

Kennedy.

Puente Aranda.

San Cristóbal.

Suba Ciudad Jardín.

Usme.

La atención en estos espacios está a cargo de equipos integrados por abogadas, psicólogas y dinamizadoras de la Secretaría Distrital de la Mujer.

Según las necesidades de cada caso, las profesionales brindan asesoría, acompañamiento e incluso representación jurídica.

El servicio es gratuito y confidencial, y funciona de manera articulada con entidades como las comisarías de familia, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal.

“Defender el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias es defender su libertad de decidir sobre su propia vida”. Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hacemos un llamado a las autoridades competentes a coordinar la atención, la protección y el acceso a la justicia. #25N 👉🏼https://t.co/wljj0BoKOB — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) November 25, 2026

¿Cómo pedir ayuda si es víctima de violencia?

Para recibir información sobre la nueva Ruta Mujer de Los Mártires, las interesadas pueden comunicarse por WhatsApp al número 317 362 9201.

También existen otros canales de atención en Bogotá:

Línea Púrpura: 01 8000 112 137. Es un servicio gratuito de orientación para mujeres.

01 8000 112 137. Es un servicio gratuito de orientación para mujeres. WhatsApp Púrpura: 300 755 1846.

300 755 1846. Línea de emergencias 123: para situaciones de riesgo inmediato en las que se requiera intervención urgente.

Entre 2025 y octubre de 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer realizó 125.196 atenciones en las Casas de Justicia de Bogotá.

El 41 % de las consultas sociojurídicas estuvo relacionado con medidas de protección y su incumplimiento, mientras que el 22 % correspondió a violencia intrafamiliar. Además, más del 90 % de las atenciones psicosociales estuvo asociado con malestar emocional y situaciones de violencia.

Ante cualquier situación de violencia que vulnere sus derechos, se recomienda a las mujeres buscar ayuda y acudir a los canales de atención institucional.