Momentos de tensión se vivieron durante este 24 de noviembre en Cartagena, luego de que hombres armados y encapuchados se tomaran un almacén Éxito de la ciudad, donde mantuvieron retenidas a múltiples personas durante varias horas.
Tras el operativo realizado por las autoridades para salvaguardar la integridad de los rehenes, este 25 de noviembre la Fiscalía General de la Nación dio a conocer los objetos que se encontraron tras el hecho.
De acuerdo con la entidad, se habrían hallado dos armas de juguete, una escopeta traumática, dos revólveres traumáticos y explosivos simulados. Estos elementos fueron empleados por los encapuchados para perpetrar el crimen.
*Noticia en desarrollo…