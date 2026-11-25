Momentos de tensión se vivieron durante este 24 de noviembre en Cartagena, luego de que hombres armados y encapuchados se tomaran un almacén Éxito de la ciudad, donde mantuvieron retenidas a múltiples personas durante varias horas.

Estos son los rostros y nombres de dos de los asaltantes del Éxito de Cartagena

Tras el operativo realizado por las autoridades para salvaguardar la integridad de los rehenes, este 25 de noviembre la Fiscalía General de la Nación dio a conocer los objetos que se encontraron tras el hecho.

De acuerdo con la entidad, se habrían hallado dos armas de juguete, una escopeta traumática, dos revólveres traumáticos y explosivos simulados. Estos elementos fueron empleados por los encapuchados para perpetrar el crimen.

*Noticia en desarrollo…