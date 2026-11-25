Indira Lambis es una ciudadana colombiana que este 25 de noviembre de 2026, culminada la toma de rehenes en el Éxito, de Cartagena, salió a los medios de comunicación a preguntar por qué su esposo no sale entre las personas rescatadas.

Lambis apareció en varios medios de comunicación y dio su relato. “Mi esposo se llama Jailer Humberto Muñetón Zapata. Nuestra rutina es que él a veces sale a buscar cosas para el desayuno. Él es paisa, a él le gusta mucho los buñuelos. Yo me quedé alistando para irme a la oficina. Entonces, él me dijo, a las 8:12, recibí el último mensaje donde me dice que él va a entrar al Éxito y que listo, que ya va al Éxito y me viene a buscar para llevarme a la oficina. Yo, al ver que se estaba demorando, le escribí, no le llegaban los mensajes, empecé a timbrar, no contestaba las llamadas”, aseguró Lambis, inicialmente, al periodista Rafael Poveda y a Caracol Radio.

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“En ese momento recibí pues la información de la noticia que estaba pasando y también le reenvié esos mensajes y empecé a llamar, a llamar, y ya no recibí ningún tipo de llamada y ya los mensajes solo quedaban que se enviaron, pero no con la notificación de recibido”, agregó. “Esta mañana unas personas de la Sijín fueron a buscarlo a la dirección que está registrada, de pronto en su base de datos, no sé, y me dijeron que me acercara al comando de la policía. Pero ya yo tengo aquí más de 2 horas y el comando de la policía me dice que todavía no, que no lo tienen registrado en el listado. Me dicen que de pronto fueron unas personas que ingresaron por el parqueadero. No me dan razón de nada”, agregó.

“Me dicen que pues la Sijín tiene una información, la policía tiene pues solamente la guardia física, se me acerco una persona y me dijeron que fuera a la oficina del Gaula a preguntar por una persona. Y nada, solo eso. Ya yo he pues tenido contacto con otras personas y me dicen que ya las personas han recibido mensajes y eso y todavía no tengo ninguna información.

“Yo estuve ayer hasta las más o menos como hasta las 7 de la noche ahí cerquita al almacén Éxito. Me regresé a mi casa porque yo tengo un hijo menor y luego la situación se puso muy complicada porque manifestaron atracos y los vecinos decían que iban con las motos con las placas levantadas. Y cuando es así, usted sabe que es una señal de que es algo que es peligroso para salir. Ya yo no salí más. Salí a las 6 de la mañana cuando ya empezó a salir un poco más el sol porque, igualmente, ajá, estoy sola”, agregó la mujer.

Vea aquí su relato:

Posteriormente, Indira Lambis habló con Blu Radio. “A las 8:12 fue mi última comunicación, donde él me informa que iba a entrar a comprar una unos buñuelos, como de costumbre. La verdad es que ya estoy preocupada porque ya sé que muchas personas se han encontrado con sus familiares, pero yo todavía no sé nada. Hablé con una persona que salió y me dijo que todavía hay mucha gente adentro que le están tomando pues declaraciones. Entonces, pidiéndole a Dios fortaleza para esperar, porque usted sabe que estos procesos suelen ser un poco demorados, lamentablemente”.

“¿No hay posibilidades de que él se haya ido para otro lado que usted no lo sepa?“, le consultaron en la referida emisora. ”Yo llevo 11 años de casada con él, la rutina yo la conozco, el carro está parqueado cerca al Éxito, porque él no parquea dentro del parqueadero del Éxito, porque ajá, tiene que dar mucha vuelta. Entonces él parquea una calle afuera del Éxito y el carro está parqueado ahí afuera, como a dos cuadras del Éxito", agregó, al indicar que “el teléfono está apagado”.

“Doña Indira, le hago una pregunta que le puede resultar difícil e incómoda pero, ¿hay alguna posibilidad de que a ojos de la policía su marido sea confundido con alguno de los secuestradores?”, le preguntaron en Blu Radio. “Señor, no sé, porque él es de Medellín. Él es alto, blanco, no sé. Él es de Medellín. Sí, yo vi una noticia que decía que las personas no eran de Cartagena”, agregó, al indicar que su esposo mide 1,73 centímetros, tiene 51 años de edad y se caracteriza por sus canas.

Tras las acciones de la fuerza pública, cuatro de los cinco secuestradores fueron capturados a la 1:30 a.m. de este 25 de noviembre. Y una quinta persona, señalada de ser el jefe de los delincuentes, fue abatido.

En Blu Radio dieron cuenta de una hipótesis: informaron que la descripción que Indira Lambis hizo sobre su esposo, Jailer Humberto Muñetón Zapata, coincide con las características de la persona abatida. De acuerdo con la referida emisora, esta persona fue la única que no se alcanzó a vestir de civil, como hicieron los otros cuatro asaltantes, esto con el fin de camuflarse como supuestas víctimas, y al estar en traje negro, como estuvieron al principio los plagiarios, fue abatido.

Así habló Indira Lambis en Blu Radio:

A espera de información oficial por parte de las autoridades, respecto a la identidad de la persona abatida tras lo ocurrido en Cartagena, la emisora indicó que, de acuerdo con las fuentes, el esposo de la señora Indira es el mismo que fue abatido tras ser señalado como jefe de la banda de plagiarios.