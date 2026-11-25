Abelardo De La Espriella, presidente de la República, estuvo al frente del operativo de las fuerzas especiales del Ejército y de la Policía que permitió el rescate de los rehenes que estaban al interior del Éxito de Cartagena.

Antes de que se llevara a cabo el operativo en horas de la madrugada de este miércoles, 25 de noviembre, el presidente De La Espriella le había dado un ultimátum a los secuestradores para que se entregaran.

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Sin embargo, los delincuentes decidieron que no se rendirían y, en medio del operativo de las fuerzas especiales, uno fue dado de baja y cuatro más fueron capturados.

A pesar de que el operativo fue impecable y los rehenes fueron liberados sanos y salvos, opositores del presidente De La Espriella no han parado de cuestionarlo.

Tras lo anterior, la reconocida actriz María Margarita Giraldo Gutiérrez salió en defensa del jefe de Estado.

“Increíble la mezquindad de los opositores a @ABDELAESPRIELLA; todo lo critican. Prefieren la muerte de inocentes al éxito de operaciones de las fuerzas vivas, bajo la coordinación de un presidente siempre presente”, dijo puntualmente la artista en X, esta mañana de miércoles, 25 de noviembre.

“Esos manes estaban tomando”

Este miércoles, Héctor Cuello, quien trabaja como panadero en el Éxito de Cartagena y fue uno de los liberados, contó que los secuestradores golpearon a algunos de los rehenes y que, además, estos estaban ingiriendo licor mientras escuchaban música en medio del tenso momento.

“Esos manes estaban tomando; como allí hay parlantes, ellos pusieron música. Ellos utilizaron a uno de los compañeros de nosotros para que trajera los licores y eso; y tenían las puertas con dinamita, en la entrada. Cada vez que íbamos al baño, se iba uno con ellos. Pero las puertas, sí nos dimos cuenta de que tenían dinamita; todo el momento le pedí a Dios que nos sacara de esto”, recordó Cuello en entrevista con Blu Radio.

El hombre también manifestó que los secuestradores les dieron medicinas, luego de haberlos golpeado.

“Él tenía siempre el dedo en el gatillo y estaba tomado. Nos incitó a tomar a unos compañeros y al compañero que estaba con nosotros le daba ron. Él trajo licor de toda clase; él trajo de todo, trajo medicinas, suero, alimentos, porque había unos que tenían dolor de cabeza y a un compañero lo golpeó en el ojo con el cañón y a otro lo golpeó en el pecho como cuatro veces, también con el cañón”, agregó Cuello en la emisora citada.