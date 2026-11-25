En medio de un operativo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Militares, fueron rescatadas 20 personas que estaban secuestradas en el almacén Éxito Contadora, en Cartagena.

En medio del operativo de las Fuerzas Especiales fue dado de baja uno de los presuntos secuestradores y cuatro más fueron capturados.

SEMANA estuvo en lugar de los hechos y logró registrar el momento en que las Fuerzas Especiales se tomaron el control del Éxito Contadora.

Se disfrazaron para intentar escapar: detalles de los secuestradores del Éxito de Cartagena; uno fue abatido

En las imágenes se observa el momento en que los rehenes empiezan a caminar uno a uno con las manos en la cabeza, mientras estaban rodeados por uniformados de las Fuerzas Especiales.

El operativo se llevó a cabo a eso de las 1:30 a.m. de este miércoles, 25 de noviembre. Mientras los rehenes eran rescatados, se pudieron escuchar lo que serían bombas aturtidoras.

Poco después de terminado el operativo, el presidente Abelardo De La Espriella, se refirió al exitoso operativo.

“Se logró el rescate de todos los secuestrados aquí, en El Éxito, en La Castellana. Esta operación fue absolutamente impecable. Tan pronto arribé a Cartagena y revisé con la cúpula militar y policial lo que estaba ocurriendo, autoricé ese operativo que, como digo, ha resultado absolutamente exitoso; Uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia”, dijo De la Espriella quien estuvo al frente del operativo.

Así mismo, el mandatario de Colombia advirtió a los criminales que intenten “arrodillar al Estado”.

“Cuando el Estado se decide, nunca pierde.Todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al Gobierno, a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este Gobierno y de nuestra Fuerza Pública”, agregó.

Por último, el presidente de la República felicitó a la Fuerza Pública. “Tengan la certeza de que este es un Gobierno que defiende a su ciudadanía, lo hace de frente con la ley por delante y amparados en la necesidad de defender a nuestra gente y de caerle a todos los bandidos con mano de hierro”.