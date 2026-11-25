Luego de la operación militar y policial que permitió rescatar a las 19 personas secuestradas en el Éxito de Cartagena ―minutos antes, la rehén número 20, con problemas de salud, fue liberada―, el Ministerio de Defensa se pronunció sobre el procedimiento y destacó la actuación de los uniformados que participaron en la intervención.

Éxito de Cartagena: fuerzas especiales rescatan a los secuestrados y logran someter a los asaltantes

A través de su cuenta de X, la entidad confirmó que las Fuerzas Militares y la Policía ingresaron al establecimiento, lograron liberar a todos los rehenes y neutralizaron a varios de los responsables del secuestro.

“¡Gloria a nuestra Fuerza Pública! Las Fuerzas Militares y la Policía ingresaron al supermercado de La Castellana, en Cartagena, logrando rescatar a todos los rehenes, dar de baja a uno de los delincuentes y capturar a otros, tras una operación militar y policial contundente que permitió recuperar el control del lugar y proteger la vida de los ciudadanos”, señaló el Ministerio.

La cartera también informó que el ministro de Defensa, MG (r) General Jorge Mora, agradeció a los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en el operativo y reconoció su trabajo durante la emergencia.

“El ministro de Defensa agradeció y reconoció a todos los uniformados que participaron en esta operación, destacando su valentía, profesionalismo y compromiso con la protección de los colombianos”, agregó.

Finalmente, la entidad envió un mensaje de respaldo a las instituciones encargadas de la seguridad y destacó el resultado de la intervención.

“¡Colombia está en manos de quienes la protegen, no de quienes la amenazan!”, concluyó el pronunciamiento.

La operación se desarrolló después de casi 20 horas de secuestro y permitió que todas las personas retenidas regresaran con sus familias, previa verificación de su estado de salud.