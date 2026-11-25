Luego de casi 20 horas de secuestro en el almacén Éxito de Contadora, en el sur de Cartagena, las autoridades lograron rescatar a todas las personas que permanecían retenidas por un grupo de delincuentes. Tras la operación de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Policía, el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, se pronunció sobre el desenlace de la situación y destacó la actuación de los organismos de seguridad.

Éxito de Cartagena: fuerzas especiales rescatan a los secuestrados y logran someter a los asaltantes

A través de su cuenta de X, el mandatario local confirmó que las víctimas fueron liberadas y que se adelantarían las verificaciones correspondientes antes de su regreso a casa.

“2:00 a.m., miércoles 25 de noviembre. Gracias a Dios, todas las personas retenidas en el Éxito de Contadora están sanas y salvas. A esta hora regresan con sus familias previa verificación y evaluación de su estado de salud y condiciones físicas”, escribió.

Turbay calificó el procedimiento como un “operativo impecable” y agradeció al presidente Abelardo De La Espriella por su intervención y las decisiones adoptadas durante la crisis.

“Agradecemos al presidente Abelardo De La Espriella por su compromiso y decisión frente a esta situación donde se requería autoridad y firmeza, pero a su vez paciencia, prudencia y cabeza fría”, señaló.

El alcalde también destacó el trabajo de la Policía, la Armada y las demás agencias de seguridad del Estado, que participaron en la atención de la emergencia desde que se conoció el secuestro.

“Gracias infinitas a nuestra Fuerza Pública, Policía, Armada y demás agencias de seguridad del Estado, que estuvieron firmes desde el momento cero de la situación. Y un reconocimiento especial a todo el equipo Alcaldía que estuvo apoyando las labores de rescate en todas sus etapas”, agregó.

Finalmente, el mandatario local envió un mensaje frente a los responsables del secuestro y reiteró su respaldo a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.

“A los violentos y criminales hay que enfrentarlos y someterlos con la fuerza y contundencia del Estado. ¡Total respaldo a nuestra Fuerza Pública!”, concluyó.

La operación terminó con la liberación de los rehenes y dejó como resultado preliminar cuatro delincuentes reducidos y uno abatido, según información conocida por SEMANA.