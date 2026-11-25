Hay lugares que se construyen para ser mirados y otros para ser vividos. morros pertenece a los segundos. Su propuesta no empieza en los metros cuadrados, sino en una pregunta más antigua: cómo quiere una persona transcurrir sus días cuando tiene cerca la sombra de los árboles y el horizonte del mar.

La respuesta: un santuario. Un sitio donde el verde y el azul se encuentran, el bienestar empieza afuera y el ritmo de los días lo marca la naturaleza.

El diseño biofílico parte de una idea simple: las personas viven mejor cuando están en contacto con el entorno natural. En morros, esa idea se traduce en jardines tropicales, sombra que refresca, ventanales amplios que traen la brisa al interior y espacios comunes pensados para la caminata sin prisa y la conversación que se alarga al atardecer.

Aquí el paisaje no es una amenidad; es la forma en que pasa el día: el primer café con la luz de la mañana, el camino hacia la arena, el sonido de las olas al caer la tarde. Naturaleza en cada paso.

Serena del Mar, la ciudad que se camina

Los condominios morros se encuentran en la playa de Serena del Mar, en la Zona Norte de Cartagena, un nuevo concepto de ciudad planificado por líderes mundiales en urbanismo y paisajismo que, a futuro, contará con 30 kilómetros de senderos peatonales, 35 de ciclorrutas, 16 de canales navegables y 1,6 kilómetros de playa que harán de este entorno un lugar pensado para vivirse a pie, al ritmo del mar.

morros ha escrito su historia en Serena del Mar con paciencia. Hoy suma seis condominios entregados, dos en construcción y uno en preventa. Esa secuencia ha ido consolidando una comunidad y, con ella, una valorización significativa del patrimonio de quienes confiaron en sus proyectos.

Los condominios morros se encuentran en la playa de Serena del Mar, en la Zona Norte de Cartagena, un nuevo concepto de ciudad planificado por líderes mundiales en urbanismo y paisajismo. Foto: morros - API

Esa constancia ha sido reconocida. Por tercer año consecutivo, morros recibe la certificación Best Place to Live, que distingue a los lugares donde la calidad de vida es el verdadero propósito. A ello se suma un hito reciente para Epic Diseño+Construcción, firma promotora de morros, que acaba de obtener la certificación ISO 9001:2015. Este reconocimiento avala su sistema de gestión de calidad: la forma rigurosa en que se planean las compras y contrataciones, se ejecuta cada obra, se cumplen los compromisos y se busca, siempre, hacer mejor las cosas.

Dos maneras de vivir junto al mar

Hoy morros ofrece unidades en dos proyectos que comparten una misma filosofía. Por un lado, morros vita, en construcción y con entrega prevista para el segundo semestre de 2028, se abre frente al mar, mientras que morros park 2, en preventa, une el parque con la playa a través de un sendero privado y arborizado. Dos expresiones de un mismo santuario, para distintas maneras de proyectar el futuro.

Por tercer año consecutivo, morros recibe la certificación Best Place to Live, que distingue a los lugares donde la calidad de vida es el verdadero propósito. Foto: morros - API

La prueba más elocuente de esta filosofía ya existe. morros park 1, el desarrollo más reciente de la marca, se encuentra en su fase de entrega y abre sus puertas a quienes deseen recorrerlo. Allí es posible conocer de primera mano la calidad de los acabados, la generosidad de los espacios y el cuidado en los detalles que definen cada proyecto morros. Porque una casa junto al mar no se elige solo con la razón. Se escoge caminándola.

Agende su visita

Quienes deseen recorrer morros park 1 y conocer las opciones disponibles en morros park 2 y morros vita pueden visitar el showroom en Bocagrande en la carrera 3 No. 8 - 104, o a contactarse a los teléfonos (+57) 316 877 7402 | (+57) 315 752 1190.

Asimismo, pueden visitar el centro de ventas en Serena del Mar, en el kilómetro 8 vía al mar (+57) 316 758 5443, o visitar www.morros.com.co.

*Contenido elaborado con el apoyo de morros.