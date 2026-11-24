Banco de Bogotá presentó una nueva alternativa de recaudo empresarial a través de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del país. La solución permite que las compañías reciban dinero en tiempo real desde cualquier banco o entidad financiera conectada a esta infraestructura, mientras los usuarios pueden pagar sus facturas mediante un código QR, sin necesidad de desplazarse.

A través de esta integración, los usuarios pueden escanear el código QR Bre-B incluido en sus facturas de Claro Hogar y Claro Móvil, la primera empresa en adoptar la tecnología, y luego completar el recaudo desde la aplicación de su entidad financiera. Una vez realizada la transacción, la compañía recibe los recursos de forma inmediata, lo que también facilita sus procesos de conciliación.

“La llegada de los pagos inmediatos representa una transformación estructural del sistema financiero colombiano. En Banco de Bogotá estamos desarrollando soluciones para que las empresas aprovechen todo el potencial de Bre-B, permitiéndoles recibir pagos en tiempo real, optimizar sus procesos operativos y ofrecer una experiencia más simple a sus clientes. La implementación con Claro demuestra cómo estas capacidades ya generan beneficios concretos para las empresas y los usuarios”, afirmó Julián Botero, vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno del Banco de Bogotá.

Claro Colombia genera millones de facturas al mes. Con esta alternativa, la compañía busca incorporar un nuevo canal digital para el recaudo de sus servicios y reducir la dependencia de otros medios de pago.

La alianza con GOU Payments permite incorporar los pagos inmediatos de Bre-B al recaudo de los servicios de Claro Hogar y Claro Móvil. Foto: Suministrada - API

Para Jenny Morales Franco, jefe de recaudo digital de Claro Colombia, “incorporar el QR Bre-B en nuestras facturas nos permite ofrecer una alternativa de pago digital, rápida y segura, reduciendo la dependencia del efectivo y mejorando la experiencia de servicio. El piloto inició con la emisión de 272.000 facturas de Claro Hogar y la masificación comenzó en noviembre, alcanzando progresivamente a nuestros usuarios de servicios fijos y posteriormente a los clientes de Claro Móvil”.

La integración tecnológica está a cargo de GOU Payments, compañía que conecta los sistemas de facturación de Claro con las capacidades de pagos inmediatos de Bre-B. Su participación permite que las transacciones se procesen a través de la infraestructura interoperable del sistema financiero.

“Nuestra apuesta en GOU Payments es consolidarnos como el nodo que conecta a las empresas colombianas con las nuevas posibilidades del ecosistema de pagos, para innovar en los modelos de recaudo y ofrecer experiencias de pago simples, aprovechando el potencial de la interoperabilidad. Esta iniciativa que implementamos con Banco de Bogotá y Claro es un ejemplo de cómo conectamos capacidades para transformar procesos que impactan a millones de personas y empresas del país”, explicó por su parte Isabel Cristina Martínez, presidenta de GOU Payments.

Con esta alianza, Banco de Bogotá amplía las alternativas de uso de Bre-B en el segmento empresarial. La solución busca facilitar la recepción de pagos desde diferentes entidades financieras y avanzar en la integración de los procesos de recaudo con los canales digitales que utilizan los clientes.

*Contenido elaborado con el apoyo del Banco de Bogotá