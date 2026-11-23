Desde el 2020 Brutal Marketing ha desarrollado y comercializado productos digitales, encontrando en el ecosistema digital una oportunidad para transformar la manera de hacer negocios en internet: pasar de vender productos a construir un ecosistema en el que las personas pueden también generar ganancias.

“En Brutal Marketing llevamos años desarrollando, lanzando y comercializando productos digitales y entre todos los logros que hemos alcanzado hay uno que nos emociona especialmente: haber construido Franquicia IA, una de las comunidades de afiliados más grandes de nuestro ecosistema en Hotmart (plataforma digital global que permite crear, hospedar, comprar y vender infoproductos)”, dice Tatiana Salazar, fundadora de Brutal Marketing.

Pero este crecimiento no ocurrió por casualidad, la llegada de Franquicia IA es el resultado de una visión innovadora sobre el marketing de afiliados, una estrategia enfocada en las personas y en una convicción que hoy sigue guiando al equipo de trabajo que impulsa esta idea: que el verdadero potencial de un programa de afiliados no está solo en conseguir personas que promocionen un producto, sino en crear las condiciones para que puedan vender, desarrollarse y crecer, de acuerdo con lo que comparte su creadora.

“Cuando comenzamos a trabajar con afiliados, identificamos que había muchas personas interesadas en generar ingresos por internet, pero una gran parte nunca lograba dar el siguiente paso: convertir todo ese conocimiento en una operación comercial real. ¿La razón? Aprender cómo funciona un negocio digital es muy diferente a tener los recursos necesarios para ponerlo en marcha”, cuenta Salazar.

Y es que, según afirma, quien comienza desde cero en esa industria debe encontrar un producto, diseñar una oferta, construir un embudo de ventas, escribir anuncios, desarrollar páginas, configurar herramientas y aprender a comercializar. Todo esto mientras intenta comprender un mercado que evoluciona constantemente. Entonces, para alguien que apenas está comenzando, esa cantidad de tareas puede convertirse en una barrera difícil de superar.

Fue entonces cuando, a partir de preguntarse qué pasaría si en lugar de enseñar únicamente cómo construir un negocio digital, se le entregaba a las personas una oportunidad comercial con gran parte de la infraestructura necesaria para comenzar, nació el concepto de Franquicia IA. “Nuestra intención siempre fue construir un ecosistema en el que cualquier persona interesada en emprender digitalmente pudiera encontrar productos para comercializar, estrategias de venta, materiales publicitarios, embudos de conversión, formación y acompañamiento”, sostiene.

De esta forma, alrededor de Franquicia IA se ha construido una comunidad en la que sus afiliados encuentran una oportunidad para desarrollar sus habilidades comerciales y participar en la economía digital, a través del tráfico pago, una de las principales estrategias de captación de la organización.

Además de ello, al ser parte de la Franquicia IA los clientes reciben mentorías y espacios de orientación, soporte para resolver dudas y dificultades, materiales publicitarios que facilitan la promoción de los productos, formación en estrategias comerciales y, lo más significativo, reconocimiento de los resultados y avances que obtengan.

“No vendemos la idea de que generar ingresos por internet sea automático ni que los resultados estén garantizados, sino que reducimos muchas de las barreras que enfrenta una persona cuando quiere comenzar un negocio digital: el producto ya existe, la infraestructura comercial está desarrollada, los materiales publicitarios están disponibles y existe un ecosistema de formación y acompañamiento”, concluye Salazar.