Se suele decir que en estos tiempos las amenazas podrían venir no solo de la guerra o de los desastres naturales, sino de una tecnología moderna y casi autónoma, con capacidad de controlar hasta los más mínimos detalles de la humanidad. Y, por eso mismo, ponerla en jaque. Hasta hace un tiempo, este escenario parecía el guion de una película. Pero todo cambió hace algunas semanas cuando una serie de sucesos desafortunados comenzaron a conectarse.

En los últimos días, varios países han vivido situaciones que aisladamente serían críticas, pero que sumadas han abierto serios interrogantes: ¿qué está pasando? ¿Se trata de ciberataques? ¿Es la inteligencia artificial salida de control? En Estados Unidos se vivió la caída de Microsoft, del sistema de vuelos y de dos gigantes de la banca: JPMorgan Chase y Bank of America. En Europa, semanas atrás, decenas de supermercados en siete países sufrieron el descongelamiento de sus refrigeradores, que obligó a botar toneladas de comida.

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Para ver la magnitud de estos hechos, se podrían analizar algunos individualmente. Por ejemplo, la caída de Microsoft del jueves 12 de noviembre afectó a 450 millones de personas en el mundo en 74 países. Se trató de más de 24 horas de interrupción de todos sus servicios, incluidos Teams, Outlook y Copilot, su sistema de inteligencia artificial. En un mundo en el que estas plataformas son la base de múltiples servicios, el caos fue monumental. Muchas empresas quedaron en el limbo de sus actividades y hasta el servicio sanitario británico aseguró públicamente que no podía transmitir la información de sus pacientes por la falla.

Microsoft también sufrió las caídas tecnológicas en los últimos días. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Por ahora, la compañía ha adjudicado la responsabilidad a “un problema técnico y no a un ciberataque ni a la IA”. Sin dar mayores detalles, la empresa cerró el episodio así: “Hemos completado con éxito nuestros esfuerzos para resolver el problema que originó el incidente y restablecido el servicio para los usuarios y las regiones que aún permanecían afectados”.

Apenas dos días después, un fallo en el sistema de viajes aéreos sacudió a Estados Unidos. En tan solo unas horas, se cancelaron más de 3.800 vuelos y más de 2.100 fueron reprogramados. Era tan cercana en el tiempo esa situación a la de Microsoft que el Gobierno norteamericano, en cabeza del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, tuvo que salir a aclarar que no se trataba de un ciberataque ni tenía nada que ver con el problema que azotó al gigante tecnológico. Era la tercera vez en la historia que la FAA (Federal Aviation Administration) había suspendido de esa manera las operaciones.

Bryan Bedford, administrador de la FAA, explicó qué pudo provocar la falla que paralizó miles de vuelos en EE. UU.

El diario The New York Times aseguró que los hechos sí dejaron en evidencia las vulnerabilidades del sistema. “Según las autoridades, la medida se debió a los esfuerzos por reemplazar un enrutador obsoleto, que provocó la sobrecarga y falla de los circuitos de la red nacional de control de tráfico aéreo, interrumpiendo las líneas de comunicación entre controladores aéreos y pilotos”, señaló el medio. Por cuenta de esto se supo que el país maneja este sistema aún con cables de cobre analógicos, disquetes y teclados alfabéticos y que el país está en mora de implementar una modernización, que ya tiene destinados millones de dólares.

En Estados Unidos, caídas de sistemas de FAA provocaron la interrupción de todos los vuelos del país. Foto: Anadolu via Getty Images

La situación fue tan salida de los cabellos que el escritor Stephen King escribió en su cuenta de X con ironía: “Los extraterrestres han aterrizado. Esa es la verdadera razón de la suspensión de vuelos. No quieren provocar el pánico mundial”.

Estados Unidos aún debatía estos fallos cuando sucedieron otros. Una plataforma conocida como Workday, sobre la cual trabajan los servicios de recursos humanos de muchas compañías, también se cayó, dejando sin pago a miles de personas.

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Y luego volvió el caos al tráfico aéreo. United Airlines sufrió otra caída del sistema. Esta, mucho más leve, duró 30 minutos y afectó a 150 vuelos. La empresa dijo: “Si bien algunos vuelos sufrieron retrasos, no hubo impacto en los vuelos que ya estaban en curso ni en los vuelos de United Express”. La FAA aclaró que se trató de una falla del sistema interno que no tenía que ver con el general, en el cual interactúan todas las aerolíneas.

En una rueda de prensa, el secretario de Transporte, Sean Duffy, reiteró que no existe una amenaza mayor detrás de estos incidentes. “Ayer surgieron muchas preguntas. ¿Fue esto un ciberataque? ¿Atacó alguna nación extranjera esta red? Y la respuesta es que no lo creemos”, afirmó sobre la caída generalizada del sábado.

Bank of America fue uno de los afectados por las caídas. Foto: AP Photo/MARK LENNIHAN

Después de las aerolíneas siguieron los bancos. Dos gigantes norteamericanos también experimentaron problemas. El más afectado fue JPMorgan Chase, un banco de 86 millones de clientes, aunque también tuvieron inconvenientes Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank. Muchas personas no pudieron entrar a sus cuentas bancarias ni hacer transacciones. JPMorgan tampoco declaró, en principio, ser víctima de ningún ataque. “JPMorgan Chase ha experimentado un problema temporal relacionado con un error de software en los sistemas de hardware locales; no hay indicios de que se trate de un ataque informático”, dijo la entidad.

Pero luego la revista Newsweek reveló un fallo de seguridad en el mismo banco que habría permitido que piratas informáticos filtraran los datos de sus clientes más adinerados. “El grupo de ciberdelincuentes, llamado n0n, publicó alrededor de 16.000 direcciones de correo electrónico y números de teléfono de clientes. Los datos parecen estar relacionados con el programa Reserve del banco, una tarjeta de crédito Visa a la que solo se puede acceder por invitación y que normalmente exige a los clientes tener al menos 10 millones de dólares en activos bajo gestión”, dijo la revista. Al parecer, el ataque nunca logró penetrar los datos de la plataforma del banco, pero sí los de sus proveedores. El mismo grupo delincuencial también atacó a Visa y Mastercard, pero los detalles del alcance de estos hechos aún no son públicos.

JPMorgan Chase da parte de tranquilidad tras problemas para acceder a las cuentas de sus usuarios

Nadie se salvó la semana pasada. CNN reveló cómo la red altamente clasificada que utiliza la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) también estaba fuera de servicio. Se supo que el fallo afectó a NSANet, que es la forma en la que los empleados de esa agencia se comunican internamente. “Si bien algunos sistemas internos se vieron afectados, las capacidades críticas para la misión permanecen plenamente operativas y nuestra capacidad para defender la seguridad nacional continúa intacta. La infraestructura de la NSA está diseñada con múltiples capas de redundancia para mantener las operaciones durante mantenimientos planificados o eventos imprevistos”, dijo el organismo, que, además, dio la orden de cerrar su campus.

Las fallas tecnológicas registradas en noviembre encendieron las alarmas sobre la vulnerabilidad de los sistemas que sostienen buena parte de la vida cotidiana y la economía mundial. Foto: TT News Agency via AFP

Han pasado tantas cosas que en Estados Unidos se habla de un noviembre negro en materia tecnológica. Y las razones, por ahora, parecen ser detalles tecnológicos puntuales.

El diario The Wall Street Journal (WSJ), en un reportaje sobre el tema, llega a una conclusión. “Aunque las caídas no son nada nuevo, la IA ha creado una olla a presión que dificulta distinguir las amenazas a la ciberseguridad de las incesantes actualizaciones que sirven para remediarlas”, dice.

El mundo parece patas arriba y por ahora nadie sabe la razón de que todo haya salido justamente al mismo tiempo.