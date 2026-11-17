El banco estadounidense de JPMorgan Chase reconoció que un “problema temporal relacionado con un fallo de software en los sistemas de hardware locales” estaba provocando que algunas transacciones de los clientes tardaran más de lo habitual este lunes, aunque afirmó que los clientes aún pueden acceder a sus cuentas y fondos.

“No hay pruebas de que esté relacionado con la ciberseguridad”, declaró un portavoz de JPMorgan en un comunicado a CNBC. “No se trata de un problema sistémico; es posible que otros bancos se hayan visto afectados por la lentitud en las transacciones únicamente en la medida en que participaron en alguna transacción con nosotros”, declaró el portavoz.

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Los usuarios han informado masivamente de fallos informáticos en varias aplicaciones bancarias desde el mediodía del lunes en Estados Unidos, según el sitio de seguimiento Downdetector.com, pero una gran institución financiera descarta por ahora cualquier ciberataque.

Oficinas de JPMorgan. Foto: NurPhoto via Getty Images

Se vieron afectadas instituciones de primer orden, desde JPMorgan Chase hasta Bank of America, pasando por la popular herramienta de transferencia de dinero Zelle.

El incidente comenzó durante la mañana del lunes y se extendió durante varias horas. Algunos clientes de Chase recibieron mensajes en sus aplicaciones en los que se les advertía que ciertos servicios no estaban disponibles y se les pedía intentarlo nuevamente más tarde. Sin embargo, la compañía informó esa misma noche que las transacciones ya se estaban registrando con normalidad. Hasta el momento, no se había divulgado cuántos usuarios resultaron afectados ni el número de operaciones que sufrieron retrasos.

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U.S. Bank, por su parte, dijo que sus sistemas no habían sido afectados directamente, aunque reconoció que sus clientes podían experimentar retrasos al enviar o recibir dinero mediante Zelle cuando la otra entidad involucrada presentaba dificultades.

Los bancos dieron un parte de tranquilidad después de las interrupciones reportadas. Foto: 123 Rf

El episodio se produjo después de dos incidentes de seguridad financiera registrados en las semanas anteriores. El 30 de octubre, Binance informó de un ataque informático en el que fueron sustraídos activos digitales valorados en unos 6.300 millones de dólares. El FBI atribuyó el robo al grupo norcoreano TraderTraitor. La plataforma aseguró posteriormente que había cubierto cerca de 6.000 millones de dólares de las pérdidas con recursos propios.

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Días después, el banco francés Crédit Mutuel Arkéa confirmó el robo de alrededor de 100 millones de euros mediante transacciones fraudulentas realizadas desde una cuenta de la entidad. La institución indicó que los fondos no correspondían a criptomonedas y que suspendió temporalmente algunas operaciones como medida preventiva, lo que ocasionó demoras en ciertas transferencias.