La compañía aérea United Airlines informó de una “interrupción generalizada del sistema” este lunes, pocos días después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dejara en tierra miles de vuelos debido a una falla de comunicaciones que afectó al control del tráfico aéreo del país.

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La causa de la interrupción en United no estaba clara, ni tampoco el número de vuelos afectados, pero la aerolínea estadounidense dijo en un comunicado que estaba trabajando para que “todo vuelva a funcionar lo antes posible”.

El mensaje fue difundido desde la cuenta oficial de la compañía en X, en respuesta a dos publicaciones distintas de pasajeros que se quejaban de que sus vuelos estaban siendo detenidos antes del despegue, debido a un error en un sistema para comprobar el peso de los aviones.

“Pedimos disculpas sinceras por los inconvenientes. Estamos al tanto de la caída general del sistema y nuestros equipos están trabajando duro para recuperar lo antes posible el funcionamiento”, indicó la compañía en respuesta a un mensaje publicado en redes sociales por una usuaria.

“Valoramos su paciencia mientras trabajamos en ello. Por favor, quede pendiente de las nuevas informaciones y atenta al estado de su vuelo a través de la aplicación de United o en http://united.com”, añadió la empresa.

En un mensaje posterior, publicado sobre las 6:00 de la tarde de este lunes, la aerolínea informó que temprano “experimentamos un problema relacionado con la tecnología que afectó a algunos vuelos con salida”.

Y aclaró que sobre la hora “el problema ha sido resuelto”, por lo que le pidió a todos sus usuarios que verifiquen el estado más reciente de los vuelos en la página de la compañía o en la app de United.

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Este nuevo hecho se presenta en momentos en que el tráfico aéreo en Estados Unidos volvía a la normalidad este lunes, luego de tres días de alteraciones generadas por una orden de las autoridades aeronáuticas de suspender los vuelos.

El gobierno estadounidense aseguró que una actualización defectuosa de los sistemas de los equipos de comunicaciones provocó la suspensión, una decisión que las autoridades ya tomaron en 2023 por un fallo informático y en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre.

Este lunes por la mañana se cancelaron 320 vuelos, según el sitio de seguimiento aéreo FlightAware, lo que representa una cierta mejoría respecto a los tres días anteriores, en los que se cancelaron 9.200.

Pasajeros esperan luego de retrasos en los vuelos dentro de una terminal del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, en Seattle. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

Los aeropuertos del país se convirtieron en estampas caóticas el fin de semana. Pasajeros deambulaban por los pasillos mientras otros se hacían hueco para descansar en el suelo a la espera de novedades o de que se les cambiara la reserva.

El gobierno dijo que la orden de suspensión se dio por un trabajo defectuoso en la actualización de los cables de comunicación del control del tráfico aéreo.

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Donald Trump culpó el domingo a su predecesor, Joe Biden. El presidente insistió en criticar la herencia que le dejó el demócrata y pidió al Congreso que apruebe fondos para modernizar el sistema de control de tráfico aéreo.

“La Administración Biden fue un desastre para la FAA”, afirmó Trump, refiriéndose a la Administración Federal de Aviación.

*Con información de AFP.