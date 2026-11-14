Avión de UPS colisionó con aeronave de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Miami

Un avión Boeing 767 de la compañía de mensajería UPS colisionó con un Boeing 737 de la aerolínea panameña Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, según informó la estación de radio local WMEN.

Tres aerolíneas quebraron en menos de 24 horas y dejaron a miles de clientes a nivel mundial sin viajes

El incidente habría involucrado a dos aeronaves de modelos ampliamente utilizados en el transporte comercial y de carga, lo que generó preocupación por la seguridad de las operaciones aéreas en uno de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos.

🇺🇸 | URGENTE: Un avión boeing 767 de UPS colisionó con un Boeing 737 de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Miami en Florida, según la estación de radio local WMEN. https://t.co/wNYNFKCRIW — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 15, 2026

De acuerdo con el reporte divulgado por WMEN, el choque se produjo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Miami.

Sin embargo, hasta el momento, la información proporcionada no incluye detalles específicos sobre las circunstancias en las que ocurrió la colisión, ni precisa si los aviones se encontraban en movimiento durante las maniobras de rodaje, despegue o aterrizaje.

#MUNDO Un Boeing 767 de UPS colisionó con un 737 de Copa Airlines mientras rodaban por el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida. "Sí, avanzamos demasiado y nos golpeó con el ala", se escucha en el audio de la comunicación con el control de tráfico aéreo (ATC)". https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 15, 2026

Persiste el caos en el servicio aéreo de Estados Unidos

Cientos de miles de personas sufren este sábado cancelaciones y retrasos de vuelos en Estados Unidos, un día después de la suspensión de todos los despegues por una falla que el gobierno de Donald Trump atribuyó a problemas surgidos durante la modernización de infraestructura obsoleta.

La administración Trump culpó del desastre que comenzó el viernes a un fallido reemplazo de las antiguas líneas de comunicación de cable de cobre.

Una falla en las comunicaciones obligó a detener las operaciones aéreas por varias horas. Foto: Getty Images

Filas interminables frente a las ventanillas de las aerolíneas, campamentos improvisados en las salas de embarque, paneles de información en rojo: la paralización del viernes provocó un caos generalizado.

“La verdad es que esto es un desastre”, resumió Lisa Beraid, de 48 años, “agotada” y “frustrada” en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York.

Primero le retrasaron y luego le cancelaron el vuelo el viernes; luego, la reubicaron en otro el sábado por la mañana, que también le cancelaron. “Ahora, no salimos hasta el lunes”, detalló a la AFP.

*Con información de AFP.