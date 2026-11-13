Desde Washington, anuncian cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia

El Pentágono de Estados Unidos anunció desde Washington una ampliación significativa de la cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia. El corresponsal de SEMANA en Estados Unidos, Juan Esteban Silva, confirmó esta información.

“Altos mandos de los ejércitos de los Estados Unidos y de Colombia se reunieron el 10 de noviembre en Bogotá, Colombia, para celebrar la 17.ª ronda de conversaciones entre los estados mayores de ambos países, en la cual ampliaron sus planes de colaboración frente a las amenazas regionales”, confirmó el comunicado oficial norteamericano.

El mayor general Brey Hopkins, comandante general adjunto del Comando del Ejército de los EE. UU. para el Hemisferio Occidental, se pronunció oficialmente en la oficialización del anuncio: “Aunque nos separan la geografía y las fronteras, la seguridad de nuestras naciones está inextricablemente vinculada”.

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