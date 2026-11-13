Jensen Huang deberá responder ante el Congreso de EE. UU. por presuntos vínculos con mujer señalada de espionaje chino

Jensen Huang, exdirector ejecutivo de Nvidia, fue citado por el Congreso de Estados Unidos para que explique sus presuntos vínculos con Alice Huang, una ciudadana china señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses de trabajar para el Ministerio de Seguridad del Estado de China.

De acuerdo con versiones difundidas por medios de comunicación, ambos habrían mantenido una relación extramatrimonial que habría influido en la salida del empresario de la compañía.

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El escándalo ha despertado inquietudes sobre la seguridad nacional y el futuro de la industria de la IA, además de tener repercusiones en el mercado bursátil. Según los reportes, Nvidia habría perdido cerca de 500.000 millones de dólares en valor de mercado.

Pekín, por su parte, ha rechazado las acusaciones contra Alice Huang, quien no tiene ningún parentesco con el exdirectivo.

El senador republicano Tim Scott también se pronunció sobre el caso y advirtió sobre sus posibles implicaciones. “Los informes recientes generan serias preocupaciones sobre nuestra seguridad nacional y la protección de la tecnología sensible de Estados Unidos”, escribió en X.

Además, anunció que solicitó la comparecencia de Jensen Huang y del secretario de Comercio, Howard Lutnick, el próximo 3 de diciembre ante la Comisión de Banca del Senado, que preside. El objetivo es obtener explicaciones sobre los hechos y sus posibles consecuencias.

La salida del empresario marca un cambio importante en Nvidia, una de las compañías más influyentes del sector tecnológico, en un momento en el que la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales escenarios de competencia económica y política entre Estados Unidos y China.

El hombre, nacido en Taiwán y radicado en Estados Unidos desde su infancia, posee cerca del 3,6 % de las acciones de la compañía, participación que lo convierte en su mayor accionista individual.

Alice Huang junto a Jensen Huang. Foto: AFP

Su influencia también trascendía el ámbito empresarial. Huang mantenía conversaciones informales con el presidente Donald Trump sobre asuntos relacionados con la IA.

Entre sus principales posturas estaba su desacuerdo con las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados hacia China, pues consideraba que estas medidas podían debilitar la posición de las empresas de su país frente a la competencia internacional.

La controversia se intensificó después de que The New York Times publicara el miércoles información sobre una segunda presunta relación extramatrimonial que involucraría a Kimberly Powell, directiva de Nvidia y responsable del área médica.

Jensen Huang, director de Nvidia. Foto: AFP

Así las cosas, la compañía anunció que Colette Kress, quien se desempeñaba como directora financiera, asumirá el cargo de manera provisional.

A las controversias personales se suma una investigación relacionada con el comercio internacional de semiconductores. La empresa Megaspeed está bajo la lupa de las autoridades por su presunta participación en el traslado irregular de procesadores de Nvidia hacia China, una operación que habría buscado evadir las restricciones impuestas por Washington para limitar el acceso de Pekín a tecnología avanzada de inteligencia artificial.

Logo de Nvidia, empresa de chips de IA. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El caso también tuvo repercusiones en Singapur, donde operaba la compañía. En febrero, las autoridades de ese país impidieron el regreso de Alice Huang al considerar que no había proporcionado explicaciones suficientes sobre su gestión en Megaspeed. Sin embargo, no presentaron cargos contra ella por presuntas actividades de espionaje.

La investigación llegó igualmente al Congreso estadounidense. Varios legisladores, entre ellos Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, pidieron explicaciones al Gobierno de Donald Trump para determinar qué información tenía sobre los supuestos vínculos entre Jensen Huang y la ciudadana china señalada de trabajar para los servicios de inteligencia de su país.