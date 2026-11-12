Nvidia se derrumba 13 % y arrastra a Wall Street tras la renuncia de su CEO

La bolsa de Nueva York abrió a la baja este jueves arrastrada por la renuncia del CEO de Nvidia.

Caos en Nvidia tras infidelidad con espía china: Jensen Huang renuncia como CEO

En las primeras operaciones, el índice tecnológico Nasdaq retrocedía un 1,47 %, el índice amplio S&P 500 perdía un 0,90 % y el Dow Jones cedía un marginal 0,03 %.

De su lado, la acción de Nvidia se desplomaba más de un 13 % en la apertura antes de recuperar algo de terreno en los minutos posteriores.

Operaciones en Wall Street

Una caída en las acciones de Nvidia está arrastrando a la baja al mercado estadounidense este jueves, amenazando con desbaratar el auge de la tecnología de inteligencia artificial que llevó a Wall Street a alcanzar récords históricos en los últimos años.

Jensen Huang renuncia a su cargo como presidente, director ejecutivo y miembro del Consejo de Nvidia, con efecto inmediato. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El S&P 500 cayó un 0,6 % en su último movimiento volátil. La debilidad de las acciones de IA arrastró al Nasdaq Composite a la baja un 0,9 %, pero el resto del mercado se mantuvo mejor. El Dow Jones Industrial Average bajó modestamente 15 puntos, o menos del 0,1 %, a las 9:35 a. m., hora del este.

Las acciones de Nvidia cayeron un 9,7 % tras la dimisión de Jensen Huang, su director ejecutivo, cofundador y figura emblemática de la marca. Las acciones de la compañía de chips han estado en declive desde que su Junta Directiva anunció una investigación sobre Huang por su relación con una mujer sospechosa de ser agente del Gobierno chino.

Se trata de una caída estrepitosa para Nvidia, que se había convertido en la acción más valiosa e influyente de Wall Street gracias a su papel fundamental en el auge de la inteligencia artificial.

CEO de Nvidia contrató a una firma experta en escándalos antes de reconocer su infidelidad con la supuesta espía

El precio de sus acciones alcanzó un máximo histórico el mes pasado tras dispararse un asombroso 1722 % en cuatro años. Esto contrasta con la ya considerable ganancia de casi el 109 % del índice S&P 500 en general durante el mismo período.

Pero el precio de las acciones de Nvidia cayó un 27 % desde entonces hasta el miércoles, debido a la incertidumbre sobre si Huang permanecería en el cargo y cómo Nvidia afrontaría el futuro sin él.

El Consejo de Administración de Nvidia respondió a la primera pregunta el jueves por la mañana, cuando anunció la dimisión de Huang y nombró a la directora financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina.

La principal bolsa del mundo reportó la caída en las acciones. Foto: AFP

La segunda cuestión aún está por resolverse. Y ensombrece todo el mercado, ya que Nvidia y la industria de la IA en general han sido las principales razones por las que la bolsa estadounidense ha alcanzado tantos récords en los últimos años.

La reacción inmediata de Wall Street el jueves fue castigar las acciones de todo el sector de la IA, aunque algunos de los rivales de Nvidia resistieron mejor con la esperanza de obtener una ventaja competitiva.

*Con información de AP y AFP.