Binance quiere convertirse en una superapp financiera y ampliar sus servicios en Colombia

Binance, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, quiere ampliar su negocio en Colombia y dejar de concentrarse exclusivamente en la compraventa de activos digitales. La compañía, que llegó a Colombia en 2018, busca convertirse en una superapp financiera que permita a sus usuarios invertir en diferentes mercados, realizar pagos y acceder a productos de generación de rendimientos desde una misma aplicación.

Daniel Acosta, director general de Binance para América Latina, explicó que la empresa está modificando su estrategia para incorporar servicios financieros tradicionales mediante tecnologías como blockchain y la tokenización de activos.

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Entre los planes de la compañía está incorporar en su aplicación la posibilidad de comprar y vender acciones de empresas que cotizan en mercados como Estados Unidos y Asia. La plataforma ya ofrece oro tokenizado y estudia ampliar las alternativas de inversión para que sus clientes puedan diversificar sus portafolios sin acudir a distintas aplicaciones.

Otra de las iniciativas es la Binance Card, una tarjeta que permitiría realizar compras en establecimientos comerciales utilizando saldos en criptomonedas, con conversión a moneda local. También busca profundizar su integración con los sistemas de pagos del país.

Binance llegó a Colombia en 2018 y desde entonces se ha enfocado mucho en educación sobre cripto, dado su carácter técnico. Foto: Getty Images

Sin embargo, Acosta aclaró que la compañía no pretende convertirse en un banco tradicional, pues no contempla otorgar préstamos utilizando los recursos depositados por otros clientes, una actividad que exige una licencia bancaria.

La plataforma también cuenta con Binance Earn, un producto que permite obtener rendimientos sobre determinados criptoactivos. Aunque el directivo lo compara con un CDT, su funcionamiento y sus riesgos son diferentes a los de un depósito bancario.

Balance local

Binance comenzó a desarrollar su presencia local hace ocho años y desde entonces, según Acosta, el mercado ha pasado de estar concentrado en inversionistas especializados a incorporar usuarios interesados en pagos internacionales, remesas y monedas estables vinculadas al dólar.

El directivo estima que más de 6,5 millones de personas en Colombia invierten en criptomonedas, lo que equivale a entre un 10 % y un 15 % de la población del país.

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La compañía asegura que ocupa el primer lugar entre los exchanges del país, con base en indicadores de uso de aplicaciones digitales. No obstante, Acosta reconoce que no existen estadísticas oficiales que permitan establecer su participación exacta de mercado.

En materia de crecimiento, señaló que las proyecciones regionales de usuarios se sitúan entre el 40 % y el 60 % anual. Para Colombia no entregó una meta específica y explicó que la prioridad es aumentar la utilización de los servicios entre los clientes existentes.

En Binance señalan que en Colombia los criptoactivos ya pasaron de ser una inversión de nicho a ser adoptados por personas del común. Foto: NurPhoto via Getty Images

La operación local también ha cambiado. Inicialmente, las transacciones se realizaban principalmente mediante el sistema entre particulares conocido como P2P. Actualmente, la plataforma permite transferir recursos desde cuentas bancarias utilizando proveedores de servicios de pago regulados.

Binance participó, además, junto con Davivienda en el piloto de operaciones con criptoactivos desarrollado bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera. Según Acosta, el ejercicio permitió identificar necesidades de reporte y prevención del lavado de activos.

La regulación pendiente

Pese a los avances comerciales, la ausencia de una regulación específica sigue siendo una de las principales preocupaciones de la compañía. Acosta considera que esta incertidumbre limita la participación de inversionistas institucionales y empresas interesadas en utilizar activos digitales para pagos internacionales.

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Según las cifras citadas por el ejecutivo, Colombia ocupa el quinto lugar latinoamericano en adopción de criptomonedas, detrás de Brasil, Argentina, Venezuela y México.

Para Binance, que a finales de octubre sufrió un millonario ciberataque, el desafío ahora es ampliar el uso de su plataforma más allá de la inversión especulativa, mientras espera que el Congreso avance en unas reglas que permitan desarrollar nuevos servicios financieros en el país.