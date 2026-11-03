Hermana de Kim Jong-un respondió a la acusación del FBI tras el robo multimillonario de Binance: “Provocación”

Corea del Norte rechazó estar detrás del ataque informático que afectó a Binance y que comprometió más de 6.000 millones de dólares en criptomonedas. Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, cuestionó los señalamientos de Estados Unidos y calificó de “provocación trivial” la acusación del FBI contra su país.

FBI acusó a Corea del Norte por el histórico robo en Binance

La declaración se conoció después de que el organismo estadounidense atribuyera el robo a piratas informáticos norcoreanos y relacionara la operación con el grupo TraderTraitor, al que también se le responsabiliza del ataque contra la plataforma Bybit, en el que fueron sustraídos 1.500 millones de dólares el año pasado.

Kim Yo-jong aseguró que las acusaciones de Washington hacen parte de una estrategia para vincular a Corea del Norte con actividades delictivas informáticas que ocurren en diferentes partes del mundo.

“Esta no es la primera vez que Estados Unidos intenta sembrar la desinformación sobre la RPDC en la comunidad internacional, vinculando ciegamente a la RPDC con los incidentes de ‘ciberdelincuencia’ cada vez que ocurren a escala internacional”, manifestó en un comunicado.

Kim Yo-jong cuestionó las acusaciones de Estados Unidos

La hermana de Kim Jong-un también señaló que su país observa las acciones de Washington y considera que los señalamientos representan una muestra de su posición frente al Gobierno norcoreano.

“En esta ocasión, confirmamos una vez más la actitud hostil de Washington hacia la RPDC y estamos vigilando de cerca diversas provocaciones persistentes de Estados Unidos contra nuestro Estado”, declaró.

Kim Yo-jong advirtió que su país sigue de cerca las acciones de Estados Unidos. Foto: Getty Images

En otro apartado de su pronunciamiento, Kim Yo-jong agregó: “Tenemos cuestiones que reconsiderar en diversos aspectos con respecto a la actitud hostil y muy desagradable de Estados Unidos”.

Donald Trump dijo que todavía no hay certeza sobre la participación de Corea del Norte

Las declaraciones de Pyongyang se conocieron en medio de versiones diferentes sobre la responsabilidad del ataque. Aunque el FBI señaló a piratas informáticos norcoreanos como responsables, el presidente estadounidense Donald Trump manifestó que todavía no existe certeza sobre esa participación.

El presidente de Estados Unidos dijo que las investigaciones siguen en curso y podrían confirmar la responsabilidad norcoreana. Foto: CASA BLANCA

Durante un encuentro con periodistas en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el mandatario fue consultado sobre el caso y respondió: “No me preocupa. Estamos aprendiendo sobre el caso”.

Posteriormente, agregó: “No sabemos si se trata de Corea del Norte”, aunque reconoció que las investigaciones todavía podrían determinar que ese país estuvo involucrado.

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Los antecedentes de Corea del Norte en ataques informáticos

Los señalamientos contra Corea del Norte no son nuevos. Según expertos externos, el país ha recurrido al robo de criptomonedas y a otras actividades cibernéticas ilícitas para conseguir recursos económicos, sostener su economía y financiar su programa nuclear, en medio de las sanciones internacionales.

En diciembre de 2022, la agencia de inteligencia surcoreana estimó que los piratas informáticos norcoreanos habían sustraído 1,5 billones de wones, equivalentes a 1.100 millones de dólares, en criptomonedas y otros activos virtuales durante los cinco años anteriores.

Entre los antecedentes también aparecen una campaña informática que paralizó servidores de instituciones financieras de Corea del Sur en 2013, el ataque contra Sony Pictures en 2014 y la propagación del malware WannaCry en 2017.

Corea del Norte ha sido vinculada con ataques informáticos y robos de criptomonedas durante más de una década. Foto: Getty Images

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur advirtió el lunes que las actividades cibernéticas ilícitas de Corea del Norte representan una amenaza creciente para la economía digital mundial. La entidad también indicó que Seúl trabaja junto con Estados Unidos y otros integrantes de la comunidad internacional para enfrentar estos riesgos.

El pronunciamiento norcoreano se produjo, además, en un contexto de nuevas pruebas de armamento. El martes, el país anunció que había ensayado una nueva ojiva de racimo para misiles de crucero estratégicos, mientras Donald Trump ha expresado su interés en retomar el diálogo diplomático con Kim Jong-un.